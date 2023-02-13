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夾BBQ火烤植物肉排、新鮮生菜！　速食店最新「植物肉華堡」來了

▲▼漢堡王推植物肉華堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲植物肉華堡限時開吃了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼麥當勞推出植物系漢堡後，美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」也首度打造「植物肉華堡」，以植物基因製成BBQ燒烤火烤植物肉排，不含任何牛肉，再搭配生菜、蕃茄等料，滿足想吃經典華堡又無法吃牛的漢堡控們，2月14日起限時開吃，售完為止。

漢堡王強勢推出情人節限定「植物肉華堡」，選用進口植物肉排經過定時、定溫燒烤製成多汁BBQ燒烤植物肉，再搭配新鲜生菜、蕃茄、生洋蔥等配料，每一口就像在吃火烤牛肉一樣，滿足爆表，2月14日起限時、限量開賣，提醒該品項含有大豆、麩質、椰子製品，不適合其過敏體質者食用，植物肉排則有五辛，且和其他肉類產品使用相同烤爐炙燒，屬鍋邊素，素食者要多加注意。

▲▼肯德基推出草莓可可炸雞！咔啦脆雞跟可可醬、脆口草莓粒結合，「愛情醬淋 可可脆雞餐」限量6千組。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基推出情人節限定草莓可可炸雞。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基也推出情人節限定「愛情醬淋可可脆雞餐」，直接把炸雞結合巧克力，打造全新獵奇滋味，且隨餐附增「浪漫禮盒」，內含可可脆雞x2+咔啦脆雞x2+原味蛋撻x2+可可醬x1+草莓粒x1+上校雞塊x4+香酥脆薯（中）x1+可樂（中）x2，還有情人節造型氣球、浪漫氛圍燈，打造濃烈過節氛圍。

愛情醬淋可可脆雞餐全台限量6000份，即日起至2月14日前限時開賣，提醒餐點均需於取貨前一天以「預訂快取」方式下訂，並限定取餐時間為晚上6時至8時。

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