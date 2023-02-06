肯德基情人節推出「草莓可可炸雞」！限量6千組還送氣球、浪漫燈

▲肯德基推出草莓可可炸雞，網友反應兩極。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基又有新話題！情人節前夕讓咔啦脆雞跟香濃可可醬、酸甜脆口草莓粒結合，推出「愛情醬淋 可可脆雞餐」，業者提到看似驚人的組合，沒想到搭起來天生絕配，像愛情一樣天雷勾動地火；不過在臉書公開後，也引發網友兩極反應，有許多人留言「好想吃吃看！」、「衝一波！」但也有人表示「不要亂搞炸雞啦！」

▲肯德基推出「愛情醬淋 可可脆雞餐」，讓咔啦脆雞跟香濃可可醬、酸甜脆口草莓粒結合。（圖／記者林育綾攝）

肯德基不定時推出創新口味，日前又在網路引發話題，PO文提到「誰說肯德基咔啦脆雞不能和________在一起！」網友更紛紛加入多種創意迴響，就連在IG擁有145萬超高人氣的啦啦隊女神林襄也加入留言敲碗，「咔啦脆雞到底要跟誰在一起，難道是我嗎？」，讓粉絲好奇咔啦脆雞這次跟誰成為超絕配的意外CP。

今（6）日業者公布答案，為了讓消費者更有情人節的浪漫儀式感，推出「愛情醬淋 可可脆雞餐」，並隨餐附增「浪漫禮盒」，全台限量6000份。隨餐附上可可醬與草莓脆粒，讓消費者自由搭配，並有專屬設計提袋；禮盒更加碼附上造型氣球、浪漫氛圍燈，讓人透過親手佈置，創造浪漫儀式感回憶。

▲肯德基「愛情醬淋 可可脆雞餐」限量6千組。（圖／記者林育綾攝）

「愛情醬淋 可可脆雞餐」在網路發布後，吸引許多網友留言響應，有許多人躍躍欲試，不少人標記另一半留言「想吃吃看！」「好萬惡，但好想吃」、「買！」、「衝一波」，不過也有網友提到「這...有點...嗯...」、「不要亂搞炸雞啦！」、「甜鹹我無法」。

▲肯德基「愛情醬淋 可可脆雞餐」2月7日～2月14日限時開賣，限量6000份。（圖／記者林育綾攝）

「愛情醬淋 可可脆雞餐」2月7日～2月14日限時開賣，限量6000份，其中3000份開放PK雙饗卡APP會員在2月6日搶先預購，2月7日正式開放線上訂購，餐點均需於取貨前一天以「預訂快取」方式下訂，並限定取餐時間為18:00~20:00。禮盒內容包含：可可脆雞x2+咔啦脆雞x2+ 原味蛋撻x2+ 可可醬x1+ 草莓粒x1+上校雞塊 x4 + 香酥脆薯(中) x1+ 可樂(中) x2，附贈情人節造型氣球、浪漫氛圍燈，售價520元。

▲達美樂祭出外帶大披薩199元優惠，即日起至2月10日限時5天。（圖／業者提供）

另外，人氣速食達美樂無預警祭出下殺優惠！今（6）日起至2月10日連續5天，限時在全台183家門市祭出「外帶大披薩199元」，原價落在500～600多之間的大披薩一口氣特價，共有8種口味可選擇，包括：夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、皇家白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷。