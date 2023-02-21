「三斤雞排」決戰篇！鄭家純「雙批」罵檢偷懶　陳沂拖小豬護身

記者黃哲民／台北報導

「雞排妹」鄭采勻(原名鄭家純)2021年5月與網紅陳沂同框直播互嗆，被控當眾唸出陳沂手機門號前4碼，再PO文搭配色卡編號影射後6碼，涉犯《個人資料保護法》，雙姝今在北院開庭對決，鄭女不滿檢方指她意圖以牙還牙，怒批檢方「偷懶」，堅稱自己無罪，陳女透過律師指責鄭女詭辯，與檢方都請求重判，法官諭知辯論終結，定今年(2023年)4月11日下午2點29分宣判。

▲雞排妹鄭采勻(原名鄭家純，左)被網紅陳沂指控涉犯《個人資料保護法》，今於北院辯論終結後受訪，自嘲被陳沂蹭流量當成「長期飯票」。（圖／記者黃哲民攝）

雞排妹今淡妝出庭，掩不住怨氣，她說檢方懶得勘驗本案直播做譯文，她和律師做好提供，檢方也偷懶不看，卻「擅自揣測我的心情」，明明陳沂在直播中至少7次唸出她手機完整門號，若意圖報復，當下就可公布對方門號反擊，她沒這樣做，檢察官卻說她想以牙還牙，她要嚴重抗議「這是什麼樣的公平！」

雞排妹並當庭大吐苦水，自稱多年前幫過陳沂，對方拍影片感謝她，網路上還找得到，但2021年起，陳沂不斷羞辱她，包括譏諷她「黑菊姊」，靠著蹭她賺流量、罵她上新聞，曾1天PO出13篇文攻擊她，「這是正常的報恩行為嗎？我只想知道到底怎麼了！」但陳沂不跟她私下對話，所以本案她才加入陳沂直播問清楚。

雞排妹強調，陳沂聲稱因門號被公布，每天收到上百通騷擾電話、以淚洗面，但她被陳沂唸出門號後，「我1小時就接50通吔！」她從沒看過陳沂以淚洗面，「而是很快樂地侮辱我2年，我真是無言以對！」雞排妹堅稱，陳沂門號是被網友完整公布，說不定是陳沂這幾年罵人結下太多樑子所致。

▲網紅陳沂開完庭受訪笑稱不靠雞排妹出名，「只有羅志祥有資格說我蹭流量」。（圖／記者黃哲民攝）

雞排妹開完庭主動靠向陳沂喊話一起受訪，陳沂不肯。雞排妹受訪自嘲可能是被陳沂當成「長期飯票」，苦笑說自己當年幫過陳沂，到底是種下什麼因。

檢方當庭指控雞排妹於直播中揚言公布陳沂門號，代表她意圖以牙還牙，並自認以色卡編號影射後6碼是「巧妙的安排」，但紅綠藍3原色組成的6碼編號，有1677萬餘種排列組合，「好巧不巧，PO出的色卡編號就是那6碼，從數學機率來看，已超出合理懷疑」。

檢方認為雞排妹是網路流量很大的公眾人物，沒做網友鄉民的好榜樣，本案犯行令人遺憾，更造成陳沂巨大損害，且到案不知悔悟、一再狡辯，請求重判。

雞排妹的律師辯護指稱，陳沂在直播「不停的不停的不停的」念出雞排妹門號至少7次，雞排妹只冷靜念出0955共4碼，目的是提醒陳沂「將心比心」、停止不當舉動，後續PO文沒指名道姓，難以特定連結陳沂，何況雞排妹PO咖啡色卡是跟網友討論心情顏色，不是影射門號，「那張色卡的確蠻像大便色的」，律師請求判雞排妹無罪。

▲雞排妹鄭采勻(原名鄭家純)開完庭受訪，對於和網紅陳沂的糾葛，顯出無奈神情。（圖／記者黃哲民攝）

陳沂庭外受訪自稱PO文聊很多公眾人物，不靠雞排妹蹭流量，「應該只有羅志祥有資格說我蹭流量，我真的靠羅志祥蹭流量！羅志祥是全亞洲公認的...，鄭家純沒有那麼紅，想太多！」她補了1句「還有吳宗憲啦！也有資格說我蹭他流量」，陳沂強調自己從來不罵人，「向來都是嘲笑他們，罵人是很不和諧的事」，如果對方情緒控管不好，「我也愛莫能助啊！」

本案源於陳沂與雞排妹2021年5月9日凌晨爆發直播大戰，雙方同框互嗆2小時，許多吃瓜網友連線看熱鬧，戲稱「三斤雞排大戰（陳沂的「沂」被網友拆字惡搞成「三斤」）。雞排妹不甘被陳沂唸出私人手機門號全碼，也要公布對方門號反擊，但僅唸出前4碼，陳沂就尖叫打斷。

雞排妹之後在臉書粉專PO文2篇，第1篇公布陳沂手機門號前4碼，第2篇則是用1張咖啡色色卡，註解「我猜想她（指陳沂）目前的氣場，應是這個顏色吧」等語，但色卡有6位數的色碼，不少網友參透玄機，拼湊出陳沂私人門號。

雙方互告對方揭露私人手機號碼舉動涉犯《個資法》，雞排妹提告部分，士林地檢署認為雞排妹先前就在臉書公布自己門號，無證據顯示她遭陳沂侵害個資，將陳沂不起訴，經高檢署發回再議仍不起訴，已確定。