網友PO文控醉漢「酒瓶攻擊」　汐止警聲明：8人互毆已移送

▲網友透過臉書汐止集團po文反映遭醉漢隨機攻擊。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

19日凌晨3時許，新北市汐止區龍安路某社區發生住戶與陌生酒客互毆事件，被害人事後透過臉書「汐止集團」發文抱怨表示，「酒醉的陌生人經過，我們什麼都沒做，就一路對著我們指罵三字經」、「拿玻璃酒瓶敲我男友頭」、「友人也被對方抓傷脖子」，並抱怨現場6-7名警員到場才壓制住場場面，被害人質疑該名醉漢根本是隨機攻擊民眾。

汐止警方22日下午回應，當時接獲報案有打架情事，立刻出動包含汐止派出所內的線上快打警力到場維安，發現白姓醉漢（36歲）頭部被打傷，另一方陳男（23歲）脖子遭酒瓶砸傷，陳男受傷後將酒瓶搶下反擊打傷對方頭部，陳男友人蔡姓民眾（22歲）、劉女（23歲）因勸架過程幫忙拉開衝突者也遭毆傷，該起衝突造成3人輕傷。

警方到場後先將醉漢白男送往內湖三總治療，並將另兩名傷者陳男、劉女等3人送往汐止國泰治療，警方到場控制場面後，初步調查是因白姓醉漢認為對方深夜飲食噪音擾人，雙方進而爆發口角，進而上演全武行，由於雙方堅持驗傷提告，警方徹夜完成8名在場男女相關筆錄，訊後分依傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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