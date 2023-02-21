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非籍黑人夜店搭訕台女賣毒　他非法滯台11年！用國台英語喊冤

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前偵辦毒品案溯源時，發現有非洲籍外國人組成販毒集團，橫行新北市、桃園地區的夜店，販售一級毒品海洛因，警方經調查蒐證，17日2地同步搜索，在土城區逮捕2名非洲籍男子，起獲海洛因460公克及贓款10萬元，訊後依毒品罪移送偵辦，另調查其中一人11年前持14天的停留簽證入境後就非法居留至今，目前已收押禁見。

▲▼新北市刑大在土城地下停車場逮捕2名非洲籍黑人，起獲海洛因460公克及贓款10萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市刑大在土城地下停車場逮捕2名非洲籍黑人 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，專案小組日前得知有非洲籍男子將進行毒品交易，17日大批警力荷槍實彈到新北市土城區一處地下室停車場埋伏，見非洲籍47歲Peter與賴索托籍33歲Chris出現，立即上前逮捕，過程中2人立即將手中毒品丟棄，大聲以英語、國語、台語等語言否認持有、販賣毒品，警方現場查扣海洛因460公克及贓款10萬元。

▲▼新北市刑大在土城地下停車場逮捕2名非洲籍黑人，起獲海洛因460公克及贓款10萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經調查，Peter在2012年持停留簽證來台要參加會議，14天期滿後就非法居留至今11年，他自稱從事二手車零件買賣，主要收購二手車，拆解零件賣回非洲。而Chris則在2019年依親來台，自稱在林口車廠工作，但警方對2人說法存疑。

據了解，2人是同一個販毒集團，經常到桃園市夜店、酒吧搭訕女性，常在販毒時請台灣女子協助載送或翻譯，由於Peter因曾偽造簽名犯下「偽造署押」罪，判決驅逐出境，因他沒有合法護照，無法遣送回國。在2019年間收容90天，期滿後在外收容替代，每15天向移民署電話報到1次，目前已經將他收押禁見。警方將調查背後販毒集團。

▼新北市刑大起獲海洛因460公克及贓款10萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市刑大在土城地下停車場逮捕2名非洲籍黑人，起獲海洛因460公克及贓款10萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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