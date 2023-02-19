網路誘13歲少女自拍「不露臉內衣照」　工人收1張照片判3年2月

▲台中一名工人引誘未成年少女自拍一張內衣照，被法官判要坐牢3年2月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名鍾姓工人上網認識13歲少女小琪（化名），以IG等通訊軟體傳送「讓我好好看妳全身」、「內衣啥顏色」等語誘她自拍，最後拿到小琪一張沒露臉、僅穿內衣的自拍照，結果被小琪媽發現，報警處理。台中地院審理，依鍾男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，鍾男在網路上認識小琪後，於前年1月28日到3月1日期間，不斷以通訊軟體HOLI、IG傳訊「讓我好好看妳全身」、「啥罩杯」、「內衣啥顏色」、「偷偷拍給我看」、「要人疼就聽話」等語誘小琪自拍，小琪也聽指令自拍一張內衣照給他，被小琪媽發現兩人訊息，報警處理。警方持搜索票到鍾男家中，查獲他2支手機都存有小琪自拍照和相關訊息，依違反兒童及少年性交易防制條例起訴鍾男。

法官認為，鍾男犯後坦承犯行，照片也未拍攝到小琪臉部，或其他足以識別她身分特徵的部分，也無證據顯示鍾男有將照片外流，審酌他入監前從事道路工程工作，家境尚可，但至今尚未與被害人達成和解，依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。