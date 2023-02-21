批黃承國黑道出身挨告　蘇煥智加碼：賴清德要解釋陳宗彥、爐碴案

記者劉昌松／台北報導

2022年參選台北市長選舉落敗的蘇煥智，因在選戰期間，評論有高階警官去參加黑道背景黃承國的父喪，還幫忙摺「紙蓮花」，被黃承國控告妨害名譽，台北地檢署21日開庭，蘇煥智出庭前表示，當時發言前有得到其他來源確認，他更進一步指出，如果黑道都可以當中常委，下面草偃風行會跟著崩潰，希望賴清德對台南市長任內發生的陳宗彥案及爐碴案有所解釋。

▲蘇煥智21日因挨告妨害名譽到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

蘇煥智在競選期間，多次提到有黑道背景的黃承國當台北市黨部主委，注定民進黨在台北市很難選上，總統聘黃當國策顧問，更是讓民進黨黑金化的關鍵，2022年10月間，蘇煥智更公開質疑，黃承國父親告別式的階段，有很多高階警官在陪著摺紙蓮花，黃承國不甘心亡父受牽連而提告妨害名譽。

21日下午蘇煥智在台灣維新民眾陪同下，到台北地檢署出庭，表示2022年各政黨都跟著追打反黑金議題，賴清德當了民進黨主席之後，推出黑金不能擔任黨職，可以給他一個肯定，可是現任中常委還是有黑道，所以這個問題沒有徹底反省，打一半(黑金)，不夠徹底。

▲黃承國的黑道背景在2022年大選是在野黨抨擊議題之一。（資料照）

媒體問到目前社會質疑前行政院長陳宗彥在台南市府任職時疑涉性招待，以及台南爐碴等案，蘇煥智表示，「陳宗彥案裡面涉及到他案的部分，到底怎麼結案的，地檢署跟法務部應該對大家有所交代，因為性招待對價關係，從法律角度來看，的確有很大疑慮，有進一步調查必要。」

蘇說：「至於台南爐碴案，這就是上位者如果黑道都可以當中常委，下面草偃風行，就上位者價值崩潰了，底層各地方黨部價值會跟著崩潰。這是蔡總統最大的問題，賴清德在(台南市長)任內發生的事情也應該有所解釋。」