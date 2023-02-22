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台64賓士鬼切攔車「球棒猴亂舞」　上班族男秒逃：治安敗壞

▲▼台64賓士鬼切攔車「球棒猴亂舞」　上班族男秒逃走。（圖／翻攝爆料公社）

▲一輛賓士在台64鬼切攔車。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「善良市民為何回家也得膽顫心驚？」有網友開車行駛於在台64線時，被一輛白色賓士惡意逼車，甚至直接將車停在路中攔車，賓士駕駛下車後拿起球棒攻擊。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他20日晚間5時37分下班後，駕駛自小客車於台64線西往東方向行駛，途中打燈變換車道後，後方的白色賓士突然開始狂按喇叭、閃大燈，最後切到他的前方攔車。

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原PO行車紀錄器顯示，賓士車主攔車後直接停車，下車走到後車廂的位置，原PO看到後立刻到車並向右前行駛，想逃離現場。賓士車主見狀，馬上從後車廂抽出球棒，朝原PO的車做出揮舞的動作。

▲▼台64賓士鬼切攔車「球棒猴亂舞」　上班族男秒逃走。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼原PO看到賓士車主到後車廂拿東西時立刻開走。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼台64賓士鬼切攔車「球棒猴亂舞」　上班族男秒逃走。（圖／翻攝爆料公社）

此外，原PO指出賓士車主「惡意逼車」到停下，已屬於「妨害自由」，從後車廂拿出棍棒揮舞屬於「恐嚇」，感嘆「治安如此敗壞，善良市民為何回家也得膽顫心驚？」，並決定報警提告。

原PO表示，賓士車一開始就在他後方，因此上傳的是完整行車紀錄器影片，「我一開始變換車道也只是普通切換，既沒有逼他車，也沒有競速，當下若對方覺得我硬切，這是對方的認知權益，我不予置評，下班時間車多擠來擠去難免，若該車覺得權益受損可以檢具影片檢舉，而不是後面一連串不理性的行為，我不過是個下班回家的上班族而已」。

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