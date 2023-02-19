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冬瓜寒害市價飆3倍！高雄男開賓士深夜偷24條...為了還車貸　

▲高雄市警方在寶隆大橋查獲冬瓜竊賊，其中一名開賓士 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方在寶隆大橋查獲冬瓜竊賊，其中一人開賓士 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市兩名男子深夜分別開車前往甲仙，結果經過寶隆大橋的時候被攔查，其中一名駕駛賓士的鄧姓男子加速逃逸，留下施姓駕駛以及滿車的冬瓜，雖然鄧男很有義氣的回到現場，不過2人涉嫌偷竊冬瓜，警方進一步追查，他們坦承偷瓜是為了還車貸。

這起案件發生在17日凌晨1時30分左右，員警行經甲仙區寶隆大橋時，發現橋下瓜田間停了2輛轎車形跡可疑，便主動上前盤查，31歲的鄧姓賓士車駕駛見員警便心虛加速逃離，警方攔查另一名24歲的施姓駕駛 ，詢問相關身分資料時，發現他的轎車後輪下沉，直覺情況有異，這才發現滿車冬瓜，施姓男子坦承偷竊。

▲高雄市警方在寶隆大橋查獲冬瓜竊賊，其中一名開賓士 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方在寶隆大橋查獲冬瓜竊賊，現在冬瓜市價飆漲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方正要將施姓男子帶回派出所時，開著賓士車逃逸的鄧男「非常有義氣」的駕車返回現場，還大聲質疑警方：「你們攔他要幹嘛」，同時否認偷竊，還辯稱冬瓜是循正常管道向地主購買，並不是偷來的；員警帶鄧男前往竊取冬瓜的農田查訪，找到地主求證，黃姓瓜農直接打臉，表示並沒有賣冬瓜給鄧男及施男等2人，鄧嫌見事跡敗露無法狡辯，只好坦承犯行，全案依竊盜罪嫌移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

61歲的黃姓農民在接獲通知後，領回遭竊取的24條冬瓜，表示受到年初連續幾波強烈寒流的侵襲，造成冬瓜嚴重凍傷，使得產期延後、產量銳減，原本1公斤是7元，現在飆到20元，24條的市價約為1萬元。不料第一波才要收成的冬瓜，卻成為歹徒眼中的肥羊。

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