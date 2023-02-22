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工藝中心與水保局齊推工藝社區　展出10年12個特色社區成果

▲以工藝作為地方創生驅動力的「Life Talk社區工藝櫥窗」開展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲以工藝作為地方創生驅動力的「Life Talk社區工藝櫥窗」開展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心與農委會水土保持局共同主辦「Life Talk社區工藝櫥窗」，日前舉辦台灣工藝社區成果展，應用染色、編織、織布、纏繞、燒製、推塗等工藝技法，呈現全國地方自然材料與文化符號特色之社區工藝。

工藝中心主任張仁吉、水土保持局長李鎮洋於2月6日在水土保持局中庭，共同為「Life Talk社區工藝櫥窗」開展，並邀請策展人曾永玲、參展社區及中興新村地方社區、學校、團體協會等共襄盛舉。

▲以工藝作為地方創生驅動力的「Life Talk社區工藝櫥窗」開展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

張仁吉表示，工藝中心自921地震災後陪伴社區投入心靈重建，到近年地方創生時期的輔導，與社區共同生活、共創且共生，這次展覽同時耙梳過去10年來的成果，主題「Life Talk社區工藝櫥窗」象徵以工藝為介質，表達每個社區生活的演譯符號；未來，中興新村台灣銀行後方宿舍群將積極規劃為國際工藝村，一起推動工藝介入社區。

▲以工藝作為地方創生驅動力的「Life Talk社區工藝櫥窗」開展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

李鎮洋表示，本次展覽場地修建後的首展即以工藝文化為題，由工藝中心策劃主辦；雙方自民國103年起合作社區協力迄今，雖然只展出12個特色社區成果，但歷屆社區成果斐然，期待未來與工藝中心能夠有更多面向的合作交流，帶出工藝社區的永久產業鏈，永續發展。

▲以工藝作為地方創生驅動力的「Life Talk社區工藝櫥窗」開展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心指出，多年來已扶植超過166個社區單位，以工藝為媒介，著力於文化元素的發現、手作物件的開發、在地體驗旅遊等與居民生活互動的綠工藝精神；未來期望展現社區高識別度，共同開拓國內、國際市場，促進文化經濟效益，藉此吸引更多青年回流返鄉，聚集為地方創生的力量，兼顧文化性、經濟性與社會性之價值實踐。

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