回饋基層棒球！頂新和德文教基金會助偏鄉童圓夢

▲花蓮新城國小棒球隊過去曾一度解散，2015年在胡文偉以及當時當時校長張世璿支持下幫助下，中斷10幾年的棒球隊復活重生，另外，胡文偉也投入「地方創生計畫」，能夠替返鄉青年創造就業機會，期盼為地方盡一己之力。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／花蓮採訪報導

來自台南的胡文偉先生，2015年移居到花蓮新城，熱愛棒球的他走遍偏鄉，不僅為在地孩子重組棒球隊，更一肩扛起部分教育責任，讓孩子們有可以寫功課、好好吃飯以及睡覺的球員宿舍，頂新和德文教基金會看見胡文偉先生的用心，決定協助他幫助孩子圓夢。

齊聚呼喊口號，氣勢十足，新城國小少棒隊，儘管寒假期間，球場上練習依舊不間斷，帶領球隊的教練王勇熙，曾是台灣棒球選手，擁有11年的教學經驗，回到家鄉花蓮教學，讓他感觸特別深，「因為自己是棒球員，不管在哪個地方，在西部或是回鄉，都希望把自己所學的東西，交給這些小孩子，回鄉感情特別不一樣，當然會有想有一番作為，對這邊的小朋友會感到相當親切。」

▲花蓮新城國小棒球隊的小球員們準時集合，開始一天的訓練。（圖／記者鄭遠龍攝）

新城棒球隊曾在全國拿下好成績，因種種原因曾一度解散，如今重組球隊，還有一位重要幕後推手，就是來自台南的胡文偉先生，在他的帶領下，球隊重新操兵，吃飯住宿一手包辦，由老師輔導小球員們寫作業，同時他也投入地方創生計畫，成立了胡文偉練習曲書店。

▲教練王勇熙教導小球員們球技。（圖／記者鄭遠龍攝）

台灣基層運動培育協會胡文偉表示，「除了棒球運動以外，也要有其他興趣的培養，在小時候可以了解到自己喜歡什麼，除了運動以外他有不同的興趣選項，包括科學、自然、植物以及建築等等，讓小朋友培養多元興趣，等到他們國中、高中時可以做更多選項，不是說只有棒球而已，因此我們除了在棒球訓練以外，還有多元學習課程，可以讓小朋友多去接觸未知的事物，可以讓多元興趣在當下就可以看到。」

▲台灣基層運動培育協會胡文偉認為，教導孩子棒球，不只是傳授球技和訓練體能，更多的是品德與態度的培養。（圖／記者鄭遠龍攝）

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「胡文偉教練的練習曲，長期陪伴新城社區的孩子們，雖然說以棒球隊為主，其實包括孩子們平常的教育、學習以及品格的養成，都應該重視，頂新和德文教基金會創辦人魏應充一直協助胡文偉先生的部分，希望讓孩子們有一個穩定、安心又豐富的成長環境，我們支持胡文偉先生在課輔，輔導老師的部分陪伴這些棒球隊的孩子們，以及他們的住宿，不管是住宿的租金、住宿環境的改善。」

頂新和德文教基金會創辦人魏應充，特地前來宿舍探視小球員們，化身一日書法老師教小朋友們寫毛筆字，更被胡文偉先生精神所感動。

▲頂新和德文教基金會「接棒未來」基層棒球公益計畫，持續關注偏鄉棒球隊與小球員的需求。（圖／記者鄭遠龍攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，「胡文偉看到這些小孩，處在偏鄉教育資源的缺乏與普遍存在複雜的家庭問題，提供了住宿、書店等，照顧小朋友們的生活起居，全心全力投入，頂新和德文教基金會希望能夠協助胡文偉先生，讓他繼續幫助孩子們圓夢走出去。」

頂新和德文教基金會資源的挹注，期盼能夠幫助孩子在追夢路途更順利，同時拋磚引玉呼籲社會大眾關心偏鄉基層棒球困境，陪伴小選手們接棒未來。