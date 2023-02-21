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美國國務卿譴責俄羅斯　退出「削減戰略武器條約」非常不負責任

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁在國情咨文中宣布，暫停參加美俄《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）並且要求就恢復核試爆做好準備。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在希臘出訪，被媒體問到這個問題時譴責俄羅斯「非常不負責任」。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪希臘。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪希臘。（圖／路透）

根據CNN報導，布林肯表示，俄羅斯暫停參與新 START 條約的決定是「非常不幸和不負責任的」，拜登政府隨時準備「與俄羅斯討論核武器條約」，無論世界上正發生什麼事情。

布林肯補充說，「我們將仔細觀察俄羅斯的實際行動，美國將為了確保自身國家安全和盟國安全，做出適當的姿態。」

布林肯強調，「採取負責任的行動很重要，這也是世界其他國家對我們的期望。」

▲▼普丁發表國情咨文。（圖／路透）

▲普丁發表國情咨文，宣布暫停俄羅斯「削減戰略武器條約」。（圖／路透）

New Start 是俄羅斯和美國之間僅存的最後一項核武器規範協議，並於2021年延長了5年。該條約最初於2010年簽署，將雙方的遠程核彈頭數量限制在1,550枚，低於之前的Start協議。

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