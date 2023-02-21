普丁宣布暫退「美俄限武條約」　新戰略核武將投入戰鬥

文／中央社

俄羅斯總統普丁今天宣布暫停參與全球兩大核子強權美國與俄羅斯之間僅存的軍備管控條約「新戰略武器裁減條約」；他也警告華府，俄方已針對新的陸基戰略核武賦予戰鬥職務。

路透社報導，俄羅斯和美國仍擁有冷戰留存至今的龐大核武庫，其數量受到2010年達成的「新戰略武器裁減條約」（New START）限制，該條約原訂於2026年到期。

普丁（Vladimir Putin）告訴國內的政治與軍事菁英階層，「我今天被迫宣布，俄羅斯將暫停參與新戰略武器裁減條約。」

他還說，華盛頓有些人正考慮重啟核試，因此俄羅斯國防部和相關公司應準備好在必要時測試俄國核武。

他說，「當然，我們不會率先這樣做，但如果美國進行核試，我們也會跟進。任何人都不應抱持全球戰略均勢（strategic parity）可被破壞的危險幻想。」

▲普丁發表國情咨文。（圖／路透）

普丁指出，「一週前，我簽署了一項法令，針對新的陸基戰略系統賦予戰鬥職務。他們是否打算又要來多管閒事…？他們認為所有事情都這麼簡單？難道我們就這樣讓他們插手？」

根據New START規定，美俄雙方在洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和重型轟炸機上部署的核彈頭總數不得超過1550枚。2018年，雙方都已符合「主要上限」。

普丁在其年度國情咨文演說中宣布上述舉措。他也矢言繼續俄軍在烏克蘭長達1年的戰爭，並不忘指責以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）不斷在衝突中煽風點火，還誤以為他們可以在全球對抗中擊敗莫斯科。

他還表示，西方國家對俄國祭出現代史上最嚴厲制裁後，俄羅斯正轉向亞洲尋找盟友。