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男吃飽宵夜違停抽毒菸　南警盤檢起出金馬彩虹k菸135支

▲台南市警二分局海安派出所所長陳柏文，20日凌晨1時30分巡經中正路與河中街口發現1輛自小客車違規停車，盤查查獲陳男涉嫌吸毒菸，起獲7包金馬型圖騰之密封包，內藏放有各型毒品彩虹菸一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局海安派出所所長陳柏文，20日凌晨1時30分巡經中正路與河中街口發現1輛自小客車違規停車，盤查查獲陳男涉嫌吸毒菸，起獲7包金馬型圖騰之密封包，內藏放有各型毒品彩虹菸一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局海安派出所所長陳柏文，20日凌晨1時30分巡經中正路與河中街口發現1輛自小客車違規停車，副駕駛座有1名男子抽菸瀰漫毒品惡味，警方上前盤檢發現車內有駕駛30歲楊男及副駕駛座20歲陳男，駕駛座後方地板上有1包黑色塑膠袋，打開內放有7包金馬型圖騰之密封包，內藏放有各型毒品彩虹菸一批。

▲台南市警二分局海安派出所所長陳柏文，20日凌晨1時30分巡經中正路與河中街口發現1輛自小客車違規停車，盤查查獲陳男涉嫌吸毒菸，起獲7包金馬型圖騰之密封包，內藏放有各型毒品彩虹菸一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，楊、陳2人一見警察突然嚇一跳，下車受檢為警盤問中，眼尖陳所長馬上注意到駕駛座後方地板上有1包黑色塑膠袋，經打開內放有7包金馬型圖騰之密封包，內藏放有各型毒品彩虹菸，後續又在陳男外套口袋內再起獲1包密封包彩虹菸，經清點計查獲有第三級毒品捲菸135支、重188.87公克。

▲台南市警二分局海安派出所所長陳柏文，20日凌晨1時30分巡經中正路與河中街口發現1輛自小客車違規停車，盤查查獲陳男涉嫌吸毒菸，起獲7包金馬型圖騰之密封包，內藏放有各型毒品彩虹菸一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警調查，陳男是跟楊姓朋友2人一同從苗栗駕車來台南遊玩，20日凌晨吃完消夜後，陳男在路旁抽菸時，因違規停車及毒菸味道吸引員警注意而遭攔查。而警察查獲之135支彩虹菸是陳男向不名男子以每包2000元、共計1萬4千元購買來自行吸食所用，但該批彩虹菸包裝精良且有一定數量，與員警平日所查獲之毒品類型不同且不常見。

經帶回所內實施毒品及尿液檢驗，陳男均呈現第三級毒品K他命陽性反應，另駕駛楊男陰性反應，全案調查後將陳嫌依毒品危害防制條例送辦，並擴大追查毒品來源及有無另涉不法。

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