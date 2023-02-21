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男深夜駕車抽毒菸遭警盤　查獲200包重550公克毒咖包

▲台南市警二分局中正派出所警員邱黃秉義、黃宇澤，查獲21歲陳姓男子持有200包重550公克毒咖包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局中正派出所警員邱黃秉義、黃宇澤，查獲21歲陳姓男子持有200包重550公克毒咖包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正派出所警員邱黃秉義、黃宇澤，20日凌晨3時15分許，巡經府前路與郡西路口時，發現21歲陳姓男子駕車邊開車邊抽菸，並有跨越車道情事，即上前攔查盤檢，查獲陳男持有200包重550公克毒咖包，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，陳男停車時急忙將車窗拉升緊閉後始下車受檢，且對員警之詢問回答神情緊張，經員警運用盤詢技巧，續經其配合車內物品檢視，女警吳桂卿眼尖地發現車內副駕駛座下方放有一大包塑膠包，經取出一看赫然是100包之毒品咖啡包、重285公克；又在員警細心就全車作詳細檢查，後續又在中央置物箱旁夾層內，再發現另藏有100包毒品咖啡包、重265公克。員警當場將陳男上銬逮捕，經帶回所內實施毒品及尿液檢驗，均呈現第二、三級毒品陽性反應。

▲台南市警二分局中正派出所警員邱黃秉義、黃宇澤，查獲21歲陳姓男子持有200包重550公克毒咖包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警調查，陳男是台東人，遠從台東來台南找女友遊玩，夜間行經台南市區道路竟一邊抽著K菸一邊駕車，為警攔下時因濃厚毒品味道已吸引員警注意，且又刻意先將車窗升閉後才下車受檢。盤檢過程除有相關警力到場支援外，也在盤詰詢問中發現其緊張之神情，在其配合作車內物品檢視時，警方起出查扣之200包、重550公克毒品咖啡包。

陳嫌自述毒品咖啡包是以每包200元、總價4萬元向1名男子購買該批200包毒品咖啡包自用，惟其供詞避重就輕，全案調查後將陳嫌依毒品罪嫌送辦，並擴大追查釐清該批大量毒品之來源及用處。

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