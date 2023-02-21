全面戰爭第362天　澤倫斯基：拜登來訪讓烏克蘭更接近勝利

▲美國總統拜登20日突襲訪問，烏克蘭總統澤倫斯基稱讚意義非凡。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國總統拜登20日突襲訪問，宣布將加碼提供烏克蘭5億美元軍援，以及對俄羅斯實施制裁，展現美國對烏克蘭的大力支持。烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，拜登的訪問對烏克蘭來說意義非凡，「這次的談話讓我們更接近勝利。」

據CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日表示，「今天是極具象徵意義的一天，在全面戰爭的第362天，在我們自由國家的首都迎來美國總統，談論了烏克蘭的未來、烏美關係、歐洲與世界民主，這些皆表明了烏克蘭的堅韌以及重要性。」

澤倫斯基向美國人民、兩黨議員以及拜登政府表達感謝，更將這次訪問視為烏美關係中最重要的一次訪問。

他說，「解放被佔領的領土，以及保障我國和歐洲人民安全的步驟是眾所周知的，我們需要的只有決心。今天，我看到了拜登總統和美國的決心。」

另據路透社報導，克里姆林宮的資深學者史塔諾瓦亞 （Tatiana Stanovaya）則指出，這被視為美國站在俄羅斯對立面的證據，將這場戰爭轉變為俄羅斯和西方之間的戰爭，俄羅斯總統普丁21日談話的態度將會非常強硬。