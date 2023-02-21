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大陸 大陸焦點 特派現場

美再警告勿支援俄　陸：從不接受美對中俄關係指手畫腳

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日表示，中國知道如果對俄羅斯提供致命性支援將面臨的後果。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌21日回應，從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。

汪文斌提到，「美方是烏克蘭戰場的最大武器提供者，昨天美方還宣布再向烏克蘭提供5億美元的軍事援助，美方現在卻不斷散佈中方提供武器的虛假信息，居心何在？」

汪文彬指出，美方口口聲聲要維護和平，實際上卻大發戰爭財，「美國的軍工企業從烏克蘭戰場賺得盆滿缽滿，良心何在？美方曾在阿富汗推行『要戰鬥到最後一個阿富汗人』的政策，難道今天還要讓烏克蘭戰鬥到最後一個烏克蘭人嗎？」

▼美國國務卿布林肯。（圖／路透社）

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

汪文斌強調，事實早已撕下了美國和平捍衛者的假面具，暴露了其唯恐天下不亂的真面目。

汪文斌說，中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情，「我們從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。」

汪文彬還說，美方應當切實反思自身所作所為，停止再做拱火澆油、趁火打劫、趁機牟利的事情，和中方一樣，真正致力於勸和促談。

另外，對於美國總統拜登（Joe Biden）訪問烏克蘭，汪文斌指出，烏克蘭危機爆發近一年來的事實表明，衝突、戰爭沒有贏家，對話、談判才是解決之道，「各方尤其是大國，應該採取負責任的態度，為勸和促談創造條件，多做有利於政治解決的事，而不應火上澆油，更不能趁機牟利。」

汪文斌還說，大家都很清楚，中方始終站在和平一邊，站在正義一邊，「我們將繼續為勸和促談，發揮我們的建設性作用。」

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