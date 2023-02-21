普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

▲俄羅斯緊急動員令發布後許多人逃到鄰國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁去年2月發起入侵烏克蘭，接著又於去年9月底宣布動員令，導致許多不願意上戰場的俄羅斯人民逃往他國。除了鄰近的歐洲國家外，根據美國邊境管理局統計，自宣布動員令後，已經有2.2萬名俄羅斯人試圖從南部邊境進入美國。

根據CNN報導，來自俄羅斯的25歲男子曼祖林（Mikhail Manzurin）符合普丁（Vladimir Putin）宣布緊急動員令的條件，但反戰立場堅定的他，決定帶著妻兒逃離祖國，「我意識到我的國家做錯了什麼，我不想殺害烏克蘭無辜的人民，他們在保護自己家園，我不想成為入侵的一份子。」

▲俄羅斯去年9月發布緊急動員令，徵召30萬預備役軍人參戰。（圖／達志影像／美聯社）



曼祖林最後在朋友的幫助下，輾轉穿越哈薩克、烏茲別克、杜拜、墨西哥，最終抵達美國。根據美國海關與邊境保衛局（CBP）數據，在過去6個月中，在邊境遇見俄羅斯人民的數量增加了近2倍，從動員令前1個月的1645人，增加到今年1月的4509人。

此外，CBP的數據也指出，自2022年10月以來，總共有2.2萬名俄羅斯人試圖通過美國南部邊境。曼祖林夫妻表示，他們從德州進入美國並接受了移民局的相關入境手續，最後收到通知請他們2024年7月須配合移民法官出庭。

美國紐約雪城大學（Syracuse University）政府檔案交流中心（TRAC）的資料指出，從2022年8月到同年12月，美國移民局向俄羅斯人發出的出庭通知（Notice to Appear）的數量幾乎翻了兩倍，從1799份飆升至6991份。