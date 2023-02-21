流感一周增4死！30多歲男染A流「裝葉克膜」救不回　發病三周亡

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布流感再增8例重症，其中4人死亡，都沒有接種疫苗。死亡個案當中有一名30多歲年輕男性，本身有糖尿病等潛在疾病，1月下旬出現發燒、咳嗽等症狀持續沒改善，就醫時已經出現嚴重併發症，住加護病房使用葉克膜治療，但後續又出現細菌感染，最後因併發症造成敗血症、肺炎不幸過世，發病到死亡經過3周。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明猴痘疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署表示，上週新增8例流感併發重症病例(6例為A型H3N2，1例為A型H1N1，1例為A型未分型)，為男性及女性各4例，年齡介於未滿10歲至90歲，其中5例具高血壓及心肺血管疾病等慢性病史，且有7例未接種本季流感疫苗，發病日介於今(2023)年2月10日至2月16日。

其中4例死亡(30多歲至80多歲，均為A型H3N2)，有糖尿病、高血壓及氣喘等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗，因病或呼吸道症狀就醫住院後檢出流感，之後因腎衰竭及呼吸衰竭等原因病逝。

疾管署防疫醫師林詠青表示，其中較為年輕個案為30多歲南部男性，本身有糖尿病等潛在疾病，沒有接種流感疫苗，1月下旬開始出現發燒、咳嗽等症狀，三天沒有改善，反而出現發高燒、呼吸急促，就醫發現已經有糖尿病一些併發症，X光檢查有雙側嚴重肺炎，住加護病房使用葉克膜治療，後續住院期間又併發細菌感染包含血液、痰液檢出抗藥性細菌，因為併發症造成敗血症、肺炎不幸過世，發病到死亡經過3週。

疾病管制署今(21)日表示，流感病毒持續於社區活動，上週門急診類流感就診人次44,596人次，與前一週持平，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及呼吸道融合病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年2月19日流感併發重症病例累計49例(41例A型H3N2、3例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占41%)，90%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡9例(8例H3N2、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。