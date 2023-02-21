拜登如何秘密訪基輔？「搭10小時火車」掩人耳目　籌畫數個月

記者王佩翊／編譯

拜登20日閃電出訪基輔，儘管只待了5個小時，但是美國總統出現在飽受烽火攻擊的戰區對全球而言，仍是「爆炸性消息」。事實上，雖然美國當局直到17日才做出最終決定，但此次基輔行其實已經計畫長達數個月之久，甚至層層保密，就是為了保障總統安全。而拜登身邊也只有最精簡的人事，並且搭了10個小時的火車才抵達目的地。

▲美國總統拜登20日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。（圖／CFP）



根據《英國廣播公司》報導，拜登原定20日從美國飛往波蘭首都華沙，展開為期2天的旅行，而當時在公布行程時就有記者發現當中有部分可疑的空檔，因此曾懷疑拜登會偷偷造訪烏克蘭。不過白宮隨後便在記者會上聲稱，拜登並沒有與烏克蘭總統澤倫斯基會面的計畫，「現在」也不打算在華沙以外的地點停留。

事實上，拜登這次的閃電出訪早就已經計畫數個月，並在17日做出最終決定。根據白宮提供的官方時間表顯示，拜登會在美東時間20日晚間7時（台灣時間21日上午8時）起飛前往華沙，然而事實上，他所搭乘的空軍一號早在美東時間19日上午4時15分（台灣時間19日下午5時15分）就已經起飛。

▲拜登從波蘭搭了10個小時的火車才抵達基輔。（圖／路透）



當時拜登身邊只有最貼身的幕僚、醫療隊以及隨扈，人數精簡，就是怕被人發現。此外，還有2名記者獲准與拜登同行，但是為了保密，記者在上飛機前被沒收手機，直到拜登抵達基輔後，才允許記者報導此次的行程。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，他們已在拜登出發前的數小時通知俄羅斯當局這個消息，以「減少衝突發生的可能性」，儘管他們不會深入了解俄方的反應，但是還是進行了告知。

拜登抵達波蘭後，搭了10個小時的火車前往基輔，而原本計畫讓他前往烏克蘭境內其他更容易抵達的城市，但他本人還是堅持要前往「具有象徵意義」的基輔。為了掩人耳目，拜登甚至沒有搭乘空軍一號，而是乘坐另一架小型總統專機。