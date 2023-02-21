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50嵐「換1包裝」容量真的減量　妹子怒：珍珠也變少！店員崩潰解答

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲北市已禁用一次塑膠杯。（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／劉維榛報導

北市自去年12月「禁用一次塑膠杯」，因此多數店家改用紙杯。不過有妹子抱怨，發現手搖飲的容量變少了，以往都是滿杯刮掉泡泡再封口，如今飲品少了1公分，也有沒刮掉的步驟，甚至質疑珍珠也變少了，讓原PO感到很無奈，「真心不喜歡紙杯！」文章引發討論，也釣出店員解釋真正原因了！

一名女網友在Dcard哀號直呼，自從換成紙杯後，買了好幾次手搖飲料都發現沒裝滿，「拿到看起來都至少留個1公分高！」不僅如此，觀察細微的原PO也抱怨，以往店員都會倒滿飲品，再用杯蓋刮掉多餘的泡沫，如今也沒有這步驟了，「現在都不會了欸...是不是想省成本啊？」

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原PO接著說，紙杯看不到內容物，除了一度感覺「珍珠好像也變少了」，而且也擔心有異物進杯子中，「蟲蟲髒物跑進去也不容易發現...真心不喜歡紙杯，有人也有同樣的感受嗎？」

▲▼50嵐,手搖飲料,紙杯。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO哀怨，換成紙杯後，容量反而變少了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

文章曝光後，底下網友熱議，「如果你這麼在意這一口，就自己自己帶自帶杯又環保，還可以扣5塊」、「要不要考慮一下乾脆戒掉手搖飲好了，這樣就不用擔心東擔心西，還可省下飲料的錢」、「我很常拿到七、八分滿，我都會開手電筒照」、「我只覺得迷客夏的超少」、「想太多了吧！一般員工省成本...自己也不會加薪啊，有事嗎」。

留言串中，也釣出50嵐員工解釋，「還真的是太難封杯，泡到滿杯還得挖掉一口！本來在使用塑膠杯的店家工作，有次被調去使用紙杯的店家才發現：哇！泡到正常滿杯，根本封不起來呢」、「現任50員工！紙杯滿杯是720cc，所以少給你也是正常的，紙杯泡滿封膜容易沒封好滲漏，滲漏了客人又要靠北，怎麼台灣人毛那麼多？講真的少給你那20cc也不會省多少成本，講話酸成這樣，不爽不要買就好了」、「同飲料店店員，0.5至1公分正常，怕客人拿到沒多久整個灑出來，互相體諒」。

▼店員也無奈解答了。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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