「進喔！進喔！」拱天宮媽祖回宮　9天8夜進香圓滿完成

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，今天下午4點在眾人高呼「進喔！進喔！」聲中，三進三退衝入大殿安座，圓滿完成今年南下北港朝天宮9天8夜的進香。（圖／翻攝白沙屯拱天宮，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，今天下午4點在萬千信眾夾道歡迎下，眾人高呼「進喔！進喔！」聲中，三進三退衝入大殿安座，圓滿完成今年南下北港朝天宮9天8的進香之旅。

拱天宮媽祖今年進香行程，於12日凌晨1時25分出發，17日到達北港，17日晚間11點40分在朝天宮舉行「刈火」儀式後，18日凌晨起駕回程，歷經33小時急行軍，昨(19日)上午8時45分返回苗栗縣境內，下午4點抵達通霄慈后宮駐駕，讓香燈腳與轎班充分休息，今天上午7點起程，在秋茂園換乘八抬大轎後，下午熱熱鬧鬧回到拱天宮。

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今天下午吉時一到，裝放自朝天宮帶回的香擔、頭旗陸續返抵後，下午4點，媽祖鑾轎也在眾人夾道歡迎、熱情高喊「進喔！進喔！」聲中，三進三退後衝入大殿，工作人員隨即關上廟門，將媽祖神尊請下鑾轎，恭迎上神龕安座，放下神房紅幔後，才再度開啟廟門。

拱天宮媽祖每年南下雲林縣北港朝天宮進香是國內宗教盛事，進香路線飄忽不定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色。今年進香行程2月12日凌晨出發，今(20日)下午回宮，全程9天8夜，有11萬3621名香燈腳報名，沿途還有許多民眾加入，創下空前記錄。

拱天宮表示，媽祖回宮後，預計於國曆3月3日凌晨0點25分開爐，才會打開神房紅幔，讓媽祖再度展現在信眾面前，而明天拱天宮將舉行遊庄遶境，將由「黑面二媽」代勞，帶領各廟神轎護祐四境平安。