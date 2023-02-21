新科技3D監控工業區　環保署告發案↑數倍「陳情案減少逾5成」

記者許敏溶／台北報導

桃園大園工業區因緊鄰住宅區，空污及異味陳情案不斷，根據環保署統計，2020年陳情案就有56件，環保署今（21日）宣布，應用新的監控儀器，包括空氣品質感測器IoT物聯網及遠端水質監測，進行污染熱區篩檢並使用科技工具進行可疑污染源蒐證，再由督察人員進廠查核，原先大約只能告發2到3家業者，透過上述科技器材輔助，總計告發13家次業者，成長數倍，民眾陳情案也因此大減超過5成。

▲環保署透過科技新儀器水陸空3D監測大園工業區，有效改善當地環境品質。（圖／記者許敏溶攝）

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環保署環境督察總隊北區大隊長張乃仁指出，大園工業區為營運超過40年的老舊工業區，鄰近住宅區卻缺乏緩衝區隔離，2020年12月時，當地里長多次向環保署反映，時常聞到工業區飄出燒焦味、酸味或化學溶劑異味，於是環保署從2021年1月起成立專案計畫，並與里長成立訊息群組隨時通報，掌握污染狀況。

▲環保署透過3D監測儀器針對大園工業區進行查核。（圖／記者許敏溶攝）

環保署人員根據稽查經驗，判斷大園工業區異味來源除空氣污染外，水質污染可能是酸性味道來源，於是運用布建在工業區附近的空氣品質感測器IoT物聯網，發現確實疑似有空氣污染狀況，於是藉由大數據分析氣象條件、風向等相關資料，鎖定可疑污染源，搭配無人機搭載夜間紅外線熱顯像儀等儀器，進行可疑污染源蒐證。

至於水污染稽查部分，張乃仁表示，針對廢水自行排放廠家排放水路流域，布設遠端水質監測器，再配合里長提供發現異味污染時段，由督察人員進廠進行空污及廢水整合性查核。

透過水陸空3D的監控工業區，張乃仁指出，這項專案執行2年來，查核24家次業者，共告發空污及水污染13家次業者，罰款超過120萬元，主要多是業者缺乏污染防治設備操作管理專業，未確實操作及維護污染防制設備等，且與桃園市環保局合作查獲，1家廠商利用夜間偷排放含重金屬廢水，全案已經由桃園地檢署偵辦中。

▲環保署透過紅外線氣體顯像儀（見圖）等新科技監測儀器，針對大園工業區進行查核，有效改善當地環境品質。（圖／記者許敏溶攝）

張乃仁分析，這套新的科技監測系統價值數百萬元，總計告發13家次業者，若利用過去的方式，民眾陳情後再到現場，大約只能查核到2到3家業者違規，顯示這套新系統功用顯著，未來將加入AI系統，協助稽查人員分析違規時間，同時也會將這套設備設置到民眾比較關切的工業區，包括中南部群聚性污染比較嚴重的工業區，以及北部其他縣市，希望藉此改善整體環境品質。