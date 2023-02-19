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出遊注意！境外污染物隨東北風襲台　西半部空品橘色警戒

▲三日空品區預報。（圖／翻攝環保署空氣品質）

▲三日空品區預報。（圖／翻攝環保署空氣品質）

記者楊惠琪／台北報導

外出注意，今天（19日）西半部空氣品質差！環保署指出，今天下午起，受到東北風增強影響，挾帶境外污染物隨東北風持續往南移動，南下影響台灣空氣品質，預估西半部空品區多為橘色提醒等級，請民眾留意最新空氣品質資訊。

環保署說明，依監測資料及氣象局資料顯示，今起東北季風增強，中國北京至上海一帶PM2.5約80～120微克/立方米，中午東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據環保署今天上午10時30分發布的各空品區空氣品質預報，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，清晨雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級。

環保署指出，今天中午起東北季風增強，可能挾帶境外污染物移入影響台灣空氣品質，多為橘色提醒等級，將持續至20日；21日至23日持續受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

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環保署空品橘色警戒東北風

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