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曾獲教宗頒賜「蒙席」！輔大末代神父校長李振英辭世　享耆壽94歲

▲▼ 天主教輔仁大學最後一任神父校長李振英辭世，享耆壽94歲。（圖／翻攝自輔大官網）

▲天主教輔仁大學最後一任神父校長李振英（西裝）辭世，享耆壽94歲。（圖／翻攝自輔大官網）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

天主教輔仁大學最後一任神父校長李振英，本月18日清晨5時辭世，享耆壽94歲，李振英一生為教育、傳教奉獻，生前曾獲教宗頒賜「蒙席」，意為有功神父的榮銜。嘉義教區組成治喪委員會，由主教浦英雄擔任主任委員。

▲▼ 天主教輔仁大學最後一任神父校長李振英辭世，享耆壽94歲。（圖／嘉義教區提供）

▲嘉義教區秘書長趙永吉神父主禮彌撒。（圖／嘉義教區提供）

教區辦事處定於本月25日上午7點半舉行入殮禮後，移靈聖若望主教座堂，9點舉行殯葬彌撒暨告別式，火化後骨灰安奉民雄聖山墓園。

李振英神父1929年10月14日在中國天津出生，成為神職人員後鑽研哲學，1952年獲得羅馬傳信大學哲學碩士、神學碩士，1961年獲得米蘭天主教聖心大學哲學博士，回到台灣後曾出任輔大、政大、東吳、文化等哲學系之兼任教授，同時為台南市德光女中創校的首任校長，1999年被任命為宗座聖多瑪斯哲學院院士，以表揚卓越貢獻。

▲▼ 天主教輔仁大學最後一任神父校長李振英辭世，享耆壽94歲。（圖／翻攝自輔大官網）

▲1992年為輔大校長的李振英神父，曾接待星雲大師參訪。（圖／翻攝自輔大官網）

1992年李振英神父出任輔大校長，與佛教星雲大師也有淵源，同年3月18日曾接待星雲參訪，而星雲於5日圓寂，13天後李振英安息主懷。

2013年6月李振英神父在雲林若瑟醫院靜居，安享晚年，生前出版超過40本的哲學著作，為哲學歷史上不可缺席的一位重要人物。

▲▼ 天主教輔仁大學最後一任神父校長李振英辭世，享耆壽94歲。（圖／嘉義教區提供）

▲李振英神父（輪椅）晚年在雲林若瑟醫院靜居。

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