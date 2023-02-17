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輔大追思浩鼎董座張念慈　家人與同學讚「寬厚善良且慷慨」

▲▼輔大為浩鼎董座張念慈舉辦追思會，家人與同學稱讚張念慈「寬厚善良與慷慨」。（圖／輔大提供）

▲輔大為浩鼎董座張念慈舉辦追思會，家人與同學稱讚張念慈「寬厚善良與慷慨」。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

浩鼎創辦人暨董事長兼執行長張念慈博士在去年底因突發心臟病猝逝，各界深感悲慟不捨，由於張念慈為輔仁大學傑出校友，輔大在今（17日）舉辦隆重溫馨的追思禮，同為輔大傑出校友的夫人翟台茜與其一對兒女，以及昔日化學系同窗台新金董座吳東亮等共數百人到場，緬懷張念慈一生的寬厚、善良與慷慨，並為化學系大樓「張念慈博士紀念講堂」揭牌。

張念慈出生於1950年，就讀輔大時受業於有機化學領域的教授蔣時聰，1972年從輔大化學系畢業，與同窗妻子翟台茜赴美深造，並獲美國布蘭戴斯（Brandeis）大學有機化學博士、麻省理工學院博士後研究；張念慈與妻子翟台茜分別在2006年與2021年獲頒輔大傑出校友。

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不過，張念慈博士在去年底因突發心臟病猝逝，各界深感悲慟不捨，輔仁校方今天在輔大淨心堂為張念慈舉辦隆重溫馨的追思禮，夫人翟台茜與其一對兒女Michele、Michael Jr.，還有昔日化學系同窗台新金董座吳東亮等人，以及相知超過半世紀的初中同學們都親自到場，現場數百人一起緬懷張念慈，同時也為化學系大樓「張念慈博士紀念講堂」揭牌。

張念慈女兒Michele今天代表家屬致詞，她說，父親9歲喪父，年幼時曾聽父親形容喪父之慟，當時她不明白那是什麼感覺，如今已能完全體會這種心情。因為年幼失怙，父親特別具有關懷社會的愛，不管做什麼都是希望能增進人類的幸福，在生技事業上，他總是竭盡心力的投入研發救命的藥物，也常為家人親自下廚煮出一道道愛的餐點，教導6個孫子如何煮菜，講故事給他們聽；而Michele致詞時一度感傷落淚，坦言至今仍不時想到父親，但身為基督徒，相信有一天終會與父親在天國相聚。

▲▼輔大為浩鼎董座張念慈舉辦追思會，家人與同學稱讚張念慈「寬厚善良與慷慨」。（圖／輔大提供）

▲▼張念慈女兒在追思會上坦言不時思念父親；輔大今為「張念慈博士紀念講堂」揭牌（下圖）。（圖／輔大提供）

▲▼輔大為浩鼎董座張念慈舉辦追思會，家人與同學稱讚張念慈「寬厚善良與慷慨」。（圖／輔大提供）

輔大校長江漢聲則表示，自己身為臨床醫師，曾參與過非常多新藥實驗，也對張念慈藥物研發的鑽研之深入和市場見解深感佩服激賞，尤其張念慈回饋義助母校更是令人難忘，以舉興建中的理工學院新實驗大樓為例，當初2億元籌建募款目標備感壓力，但張念慈聽聞後立即同意捐款，還親自規劃募款方案，而且張念慈也提供大學升研究所獎學金，10幾年來已嘉惠至少數百位學生能繼續攻讀學位。

浩鼎研發長游丞德，同時也是張念慈初中的同班同學，他說，印象中的張念慈是一個很安靜的學生，直到兩人在浩鼎重逢後，才聽張念慈透露，父親在他9歲時因車禍去世，全家痛失經濟支柱，他的兩個弟弟也因此被送進華興中學，所以初中的他，不像其他人一樣有幸福快樂的生活，也因其母親含辛茹苦支撐一個家，所以張念慈事母至孝。游丞德舉例，張念慈的母親在世時，他每次回到台灣浩鼎辦公時，都堅持不住公司替他安排的酒店，因為要陪伴年邁母親。

林康記是張念慈輔大同學且一起住校4年，林康記說，對張念慈的孝順感受甚深，張念慈對自己母親非常孝順，對岳父母也同樣盡心盡力，且事業成功後，張念慈維持一貫吃苦耐勞與勤儉習穿著看不到名牌，也沒有開名車，在台北經常搭捷運或公車，也常騎腳踏車代步。當年在上海設公司時，他就在公司辦公室的行軍床睡覺。

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