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輔大與永續國際強強聯手　開出全台第一期策略管理師國際證照班

▲▼輔大與永續國際強強聯手　開出全台第一期策略管理師國際證照班。（圖／輔大提供）

▲輔大與永續國際合作開出第一期永續管理師國際證照班，由輔大謝邦昌副校長、法國標準協會(AFNOR)亞太分公司副總經理暨永續長李綺恩、永續國際顧問(股)公司任家治執行長以及中華知識經濟協會楊少明理事長共同主持下開課。(圖／輔大提供，下同)

生活中心／台北報導

輔大與永續國際攜手合作，取得法國標準協會Afnor授權，開出全台灣第一期「永續管理師國際證照班」，吸引產官學研界好評，今(2/5)開課，正式啟動ESG國際接軌計畫，希望能透過此系列課程，進而能協助企業在節能減排、保護地球、員工照顧、社會關懷、企業永續治理等各面向均衡發展。

▲▼輔大與永續國際強強聯手　開出全台第一期策略管理師國際證照班。（圖／輔大提供）

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▲輔大謝邦昌副校長。

輔大指出，在江漢聲校長帶領下，為推動國家淨零碳排路徑，從培養永續人才發展、建構企業碳盤查與減碳能力不遺餘力，於農曆年前進行「永續管理師」課程培訓作為ESG的種子教師，不到一個月的時間就吸引了學校各系所老師、各個產業的企業主與中高階主管的好評，產官學研界踴躍報名。

這個課程會吸引人的主要特色在於是ESG職能的國際證照班、師資陣容非常堅強，加上課程的規劃結構完整，把ESG三大面向，包括ISO14064-1組織型碳盤查、ISO14067產品碳足跡、ISO50001能源管理系統、ESG永續報告書撰寫等各個面向皆包括進去了 ; 在6天共36個小時的實務課程安排與演練下，讓學員能夠學習後拿回到企業/單位上落地實操，對於上市櫃公司、需要出口歐/美國家的廠商或是有被國際供應鏈廠商要求的企業，對這些相關企業內部成員都非常需要有”永續管理師”這樣的角色，來協助企業推動ESG永續議题的持續發展。

今日第一期永續管理師國際證照班開課，是由輔大謝邦昌副校長、法國標準協會(AFNOR)亞太分公司副總經理暨永續長李綺恩、永續國際顧問(股)公司任家治執行長以及中華知識經濟協會楊少明理事長的共同主持下，正式啟動。

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