輔大與永續國際強強聯手　開出全台第一期策略管理師國際證照班

元宵是農曆新年的第一個滿月,也即將迎接解封後首場國際大型活動「2023台灣燈會」。綠色和平特別挑戰全臺首座低碳花燈,融入淨零思維打造「歡迎光零 You are the light」燈藝,設置於臺北信義威秀廣場,主當將在2月5日至19日間,每天晚上18:00-21:30,每30分鐘展演一次。綠色和平表示,這座主燈運轉期間100%使用再生能源,並選用玻璃、鋼鐵等可循環再用的材料,且完全使用太陽能充電電池供電,電力碳排放量為0,有別於其他平均電力碳排放量相差近千倍的參展燈藝。