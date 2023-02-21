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辣模爆遭「脫褲露屁股」整復師伸衣內摸臀　她崩潰：男友在旁邊

▲一名辣模指控，遭國父館師傅鹹豬手和言語騷擾。（圖／翻攝自爆料公社、當事人IG）

▲一名辣模指控，遭國父館師傅鹹豬手和言語騷擾。（圖／翻攝自爆料公社、當事人IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名辣模指控，她日前到桃園一家知名國術館治療腰痛，不料男師傅在治療過程中，不僅將她褲子拉下言語騷擾，甚至還在療程結束後將手伸進她的外套內摸腰、臀，讓她事後連做了2天惡夢，「被侵犯的感覺很強烈」。事件在網路曝光後，引發關注。

「桃園這間整復建議大家不要去⋯尤其女生⋯」一名辣模20日晚間在臉書「爆料公社」發文訴苦，她因為嚴重腰痛，上網找了一家Google評論4.9分的國術館就近治療，然而才剛進診間，就聽到櫃台阿姨說「今天來的是漂亮小姐」，師傅則回「又不是我家的」，開始療程後師傅更稱她的頭髮多像掃把，多次伸手去抓，讓她當下就已有不好的感受。

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到了療程結束要貼藥布時，男師傅將辣模褲子一邊拉下露出右側屁股，結果他竟大聲跟櫃檯阿姨說「啊唷這個屁股可以生雙胞胎了⋯」此時辣模不禁質疑，「我去其他整復診所師傅是男的都會用尺或手背比身體部位，這間的師父療程都已經結束了，我都穿上外套了，他還是一直把手伸過來從外套底下伸進來摸腰跟臀⋯」

▲一名辣模指控，遭國父館師傅鹹豬手和言語騷擾。（圖／翻攝自爆料公社、當事人IG）

原PO透露，起初她想說對方是要告知狀況，因此只有適時的閃了一下，而且男友也在身邊，所以並沒多想，但事後詢問幾個醫師朋友，都告知這個狀態很變態，且診間內也不讓男友陪同，讓她越想越不對勁，換了一家醫院照X光，才發現自己根本沒有如師傅所說的骨頭歪掉，而是椎間盤壓迫導致腰痛。

原PO怒批，當天她被用整脊槍打的地方都黑青腫起來了，然而師傅看她被打到很痛的樣子時卻只是一直笑，「真的必須說感覺非常不舒服⋯連做了兩天惡夢覺得被侵犯的感覺很強烈，希望不要再有其他女生受到這種對待⋯」

原PO強調，她並非是不去大醫院掛急診，是怕自己只是閃到腰會浪費醫療資源，耽誤真的有需要急救的患者，才會就近先找一家國術館去試試；另外，她當天也不是穿什麼性感小可愛，而是穿長袖包起來，牛仔褲也是因療程要求換成診所的四角褲，所以才會是鬆緊褲頭整件被拉下來，此次將事件曝光，只是想讓桃園地區的女性朋友知道這間不適合去。

貼文一出，馬上引發不少網友討論，紛紛痛批「光是那些語言就已經很噁了」、「這樣還能有4.9顆星，真沒道理」、「哇！這樣真的有誇張啊」、「超噁，幫高調」、「聽到這對話當下可能都想換家了，有夠不尊重人的！」、「這麼光明正大的騷擾」、「不專業，感覺就三流」、「太惡劣了，還好妳有再去看西醫做檢查」。

▲一名辣模指控，遭國父館師傅鹹豬手和言語騷擾。（圖／翻攝自爆料公社、當事人IG）

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