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「做1行業」年輕人怕被笑　月入10萬超穩定！內行推爆：賺到流油

腰痛，腰痠背痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少人閃到腰，會尋求國術館幫忙舒緩。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

有一技之長就不怕輸！一名男網友表示，外公曾開國術館，總會一邊處理個案一邊向原PO解說，讓原PO非常崇拜。如今原PO也接觸運動醫學領域，也希望當上撥筋師傅，但怕外人投射異樣眼光，因此詢問大家怎麼看？文章曝光後，網友揭秘這行超好賺，「有口碑的店都『賺到流油』，半小時1000~1500元！」

一名男網友在Dcard透露，讀小學以前都住在外公外婆家，而外公在1樓開國術館，印象中屋子老舊，還瀰漫濃濃的藥膏味，每當大家受傷或筋骨不舒服時，外公也會幫忙拔罐或撥筋舒緩。原PO也提到，加上外公熱心助人，鄰里之間也非常敬重外公，逢年過節總有收不完的禮盒。

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原PO說，外公很溫柔也很木訥，處理客人傷痛時，同時會向原PO解說個案狀況，覺得這項技藝很特別，「看著外公東搞搞、西弄弄，身體就會輕盈很多，雖然不能取代醫療，但是也確實在很多方面滿有幫助。」

長大後，原PO在學業上接觸到運動醫學，萌念想發揚外公這項獨門技藝，全家人知情後也給予支持，卻又怕被遭受異樣眼光看待，「內心總是有點害羞，畢竟確實生活中很少見年輕的撥筋師傅，還聽過同學帶有偏見的玩笑話，當時聽到內心滿介意的！」

對此，原PO也尋求眾人看法，「如果朋友或同學成為撥筋師，你們會怎麼想呢？會覺得年輕人做這個很怪嗎？」

文章曝光後，網友也力挺支持，「有啥好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代」、「很好啊！我常常去給人家按，覺得他們真的超厲害～怎麼會這樣揉一揉、捏一捏，緊繃的肌肉瞬間就好了」、「行行出狀元阿，而且我身體不舒服也會去國術館」、「剛剛才從國術館離開，現在年輕師傅真的很多」、「我有一個同學就在做師傅阿，平常白爛的他認真的樣子，我覺得很帥」。

也有知情人士分享，「他（朋友）一個月收入真的可以到10w（萬）以上，而且很穩定，只不過他們老闆訓練很嚴，基本功也會很辛苦，但是熬過去就好了」、「賺得到錢比較重要，許多整骨／撥筋的工作室，有口碑的店都『賺到流油』，半小時1000~1500元，都很低調的賺」。

▼內行曝這行超好賺。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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