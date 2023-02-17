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社會 社會焦點 保障人權

國術館煮中藥味超濃！鄰居「頭暈想吐」　法院判臭氣不可飄入

▲▼衣物，臭味，異味 。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲鄰居不滿隔壁經營國術館的張男，煮中藥味道飄進他們家，讓全家人不舒服。（示意圖／pakutaso.com）

記者劉人豪／台中報導

台中經營國術館的張姓男子，遭鄰居控告烹製中藥草、燃燒陳年香條等，所生濃郁、令人頭暈噁心草藥味，飄到他們家，導致全家人不適想吐，張男辯稱，用的是科學中藥，不需要熬煮，法院審理，認為張男確實有飄逸濃郁草藥味臭氣、煙氣至鄰居屋內，判決張男不得讓臭氣侵入張姓鄰居家中。

鄰居指出，張男未經其同意下，私自搭建系爭採光罩及系爭鐵皮等違章建築，另外張男經營中藥國術館，在房屋內烹製中藥、燃燒陳年香條等行為，所生濃郁、令人頭暈噁心草藥味，每次都會隨風飄進他房屋內，又因為採光罩及鐵皮的原因，烹飪時排放油煙氣味難以消散，導致全家人長時間呼吸排放的藥草及油煙臭味，致感頭暈不適、噁心想吐，已嚴重侵害身體健康。

張男辯稱，採光罩及鐵皮，並未侵入鄰居土地，雨水會順著水槽由水洞接水管排流，不會潑灑至鄰居外牆。雖有經營中藥國術館，但用的是科學中藥，不需要熬煮，也沒有提供代煎中藥服務，且環保局已多次至現場入內勘查，並未有發現任何異味。

擔任鄰居子女的家教老師指出，每個禮拜到家中任教1至2次，每1至2個月會聞到1次中藥味，味道很嗆鼻、濃到令人感到不舒服、頭暈，在1樓客廳聞到的味道最濃，在2、3樓還是會聞得到，但沒有這麼濃，是可以忍受的程度，而在屋外時因為風大，就聞不到該味道。

法院認為，鄰居沒有理由要求張將採光罩及系爭鐵皮拆除，判他敗訴，但張確實有飄逸濃郁草藥味之臭氣、煙氣至鄰居屋內，且情節非屬輕微，請求禁止為有理由，因此判鄰居勝訴，張不可再讓煙氣、臭氣排進鄰居家中。

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