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男友突和朋友借5萬！才知他砸錢「包養小三」　勤儉妹悲嘆：好諷刺

▲▼主播、實況主。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男友在外面包養女生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往最重要的就是「忠誠」。一名女網友透露，最近突然收到朋友的訊息，透露男友跑去和他們借錢，這才知道男方在外面包養女生欠錢，讓她相當心寒。她表示沒想到自己平時省吃儉用過生活，男友卻在外面花大把鈔票照顧小三，因此氣得決定分手。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近突然收到朋友的訊息，說「因為同樣都是女生，所以我覺得妳不能被瞞在谷底（蒙在鼓裡）」。原來是男友和朋友出去的時候，突然開口借5萬元，但一直不敢說到底發生了什麼事情，之後問了很久，男友才坦承有在網路上包養女生，並要求「你們不要跟我女友說」。

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但朋友不願意包庇男方的行為，因此還是告知原PO說，「我們有借他1萬，拿不回來沒關係，但我希望妳能知道這件事」。她聽到後相當震驚，因為自己平時很勤儉持家，會打包吃不完的餐點當作下一餐，若是一件衣服破千就買不下手，男友平時也都會稱讚她的行為，沒想到對方現在卻花了大把鈔票在包養妹身上，「買昂貴的禮物給她們，帶她們去高價位的餐廳，說要娶我的人卻做這種事，讓我覺得很諷刺」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看到訊息才知道男友背叛自己。（示意圖／記者周亭瑋攝）

原PO也說，平時不會去查男友手機，也不會要求對方報備行程，只要睡前有講電話就足夠了，「我從來不想讓你多花錢在我身上，因為我知道你也是賺辛苦錢的人，但這樣的為你著想，反倒讓你對我做出這種事」，感嘆自己沒有看男人的眼光，最後也決定和男友分手了。

不少人看到後紛紛安慰，「沒事，認識下一個更珍惜你的」、「你的朋友好棒，你也是不錯的榜樣，不會虛華度日」、「會在你身上花錢的人不一定愛你，但不願意在你身上花錢的肯定不愛你」、「你的觀念好棒，現在這種人真的好少」、「這種人會有報應！妳這麼好的女生也一定會遇到珍惜妳的人」、「心疼你，但真的要對自己好點，不是省就是王道」。

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