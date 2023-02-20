快訊／本土+11808、增44死　30多歲男打4劑疫苗「喘咳一周確診亡」

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連續17天下降！中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增11808例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。死亡個案最年輕為30多歲男性，本身有免疫系統疾病，打4劑疫苗，1月中旬持續喘咳一周，23日至急診確診，收治加護病房近1個月仍不幸過世，死因為免疫疾病、新冠肺炎、黴菌血症。

指揮中心表示，今日新增之11808例本土病例，較上週一減少4.8%。個案分布以六都破千最多，依序是新北市2,120例；桃園市1,593例；高雄市1,428例；臺中市1,331例；臺南市1,037例；臺北市1,006例。

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▲2/20新增病例。（圖／指揮中心提供）



其餘縣市情況則依序是彰化縣578例 ；新竹縣379例；屏東縣316例；苗栗縣307例；雲林縣247例；宜爾縣244例；新竹市227例 ；南投縣203例；基隆市187例；嘉義縣186例；花運縣163例；嘉義市102例；臺東縣67例 ；澎湖縣44例；金門縣40例 ；連江縣3例。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，最年輕為30多歲男，本身接種4劑疫苗，有免疫系統疾病，1月中有咳嗽、呼吸喘持續一周，1/23到急診檢查，新冠快篩陽確診，雙側肺炎、呼吸窘迫，收治加護病房。使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，經積極救治仍於2/17不幸過世，死因為免疫疾病、新冠肺炎、黴菌血症。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/20本土病例分析。（圖／指揮中心提供）