第3波疫情穩定下降！王必勝：指揮中心記者會改每周只開1次

▲室內口罩令鬆綁，指揮中心記者會也帶頭脫口罩。（左起）羅一鈞、莊人祥、王必勝、交通部航政司司長何淑萍。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠本土疫情逐漸趨緩，室內口罩禁令也鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（20）日宣布，國內第三波Omicron疫情穩定下降，指揮中心例行記者會也從每周兩次（周一、周四）改為每周一次，固定於每周四下午2時舉行，如果另外有緊急事件或者臨時政策宣布會召開臨時記者會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2022年14周至2023第7周新冠肺炎本土病例趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今（20）日公布國內新增11808例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。本土病例較上週一減少4.8%，疫情連續17天下降。

王必勝表示，今年（2023）年第七周確診人數為11萬4505人，比起前一周確診13萬8417人相比下降幅度多，Omicron疫情從去年4月開始，呈現三個波段，趨勢來看波峰一次比一次低，時間延續也比較短，以目前數據來看，確診數持續在下降。

今天口罩第二階段放寬的實施日期，指揮中心記者會的出席人員帶頭示範脫口罩，王必勝則和在場記者說，今天很高興看到一起工作很長一段時間的伙伴長什麼樣子，他認為，這就是未來的一個樣態，戴口罩可以自主，願意戴就戴，不要戴就戴，由自己來判斷。