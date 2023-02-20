陸5G巨頭「中興通訊」驚傳大規模裁員！　多部門砍10%到20%

▲5G大廠中興通訊傳裁員。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《科創板日報》報導，知情人士透露，大陸通訊設備商中興通訊已啟動一輪人員優化，涉及無線研究院、終端等多個部門，每個業務線比例不同。此前，中興通訊也曾傳數次裁員，包括2012與2013年受產業不景氣拖累而開鍘，尤其2013年的精簡員額幅度達2成。

據悉，知情人士稱，不少員工年前被通知，會在2月底之前辦完離職手續。

一名中興員工表示，「無線研究院一些部門的裁員比例在10%-20%，有線研究院、中研院也都在裁員，另外終端業務部門也是此次裁員重點。」

此次中興通訊縮減人力，不僅影響這一兩年的新進員工，也波及工作10年以上的資深員工。

有員工表示，「一位在中興已經10多年的軟體開發工程師，這次也在優化名單裡。而我所在的部門裁員比例已經超過 10%，後面還會繼續。」

消息人士透露，過去中興的人員架構較穩定，今年該公司主動裁員，內部傳言主因是去年徵才名額超編，可能迫使中興通訊縮編20%。

中興通訊董事長李自學在2023年新年致辭中表示，「展望2023年，我們志存高遠，保持穩健增長，不斷挑戰自我，勇於突破天花板。我們堅持關鍵領域技術領先，主力產品競爭力力爭第一。」

此外，中興通訊與大陸另外一家通訊設備巨頭華為都是被歐美國家制裁的對象。像是中興通訊曾因違法向伊朗與北韓傳授美國技術於2017年認罪，繳付罰款8億9200萬美元（約新台幣271億元）並獲判緩刑5年，美國德州聯邦地方法官金凱德（Ed Kinkeade）去年3月裁定緩刑結束。