　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸5G巨頭「中興通訊」驚傳大規模裁員！　多部門砍10%到20%

▲▼ 美國商務部新聞官Will Reinert指出，中興通訊禁售令沒有轉圜空間，要等到7年之後才有機會重啟協商。圖為中興通訊位在江蘇省南京的LOGO。（圖／路透社）

▲5G大廠中興通訊傳裁員。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《科創板日報》報導，知情人士透露，大陸通訊設備商中興通訊已啟動一輪人員優化，涉及無線研究院、終端等多個部門，每個業務線比例不同。此前，中興通訊也曾傳數次裁員，包括2012與2013年受產業不景氣拖累而開鍘，尤其2013年的精簡員額幅度達2成。

據悉，知情人士稱，不少員工年前被通知，會在2月底之前辦完離職手續。

一名中興員工表示，「無線研究院一些部門的裁員比例在10%-20%，有線研究院、中研院也都在裁員，另外終端業務部門也是此次裁員重點。」

此次中興通訊縮減人力，不僅影響這一兩年的新進員工，也波及工作10年以上的資深員工。

有員工表示，「一位在中興已經10多年的軟體開發工程師，這次也在優化名單裡。而我所在的部門裁員比例已經超過 10%，後面還會繼續。」

消息人士透露，過去中興的人員架構較穩定，今年該公司主動裁員，內部傳言主因是去年徵才名額超編，可能迫使中興通訊縮編20%。

中興通訊董事長李自學在2023年新年致辭中表示，「展望2023年，我們志存高遠，保持穩健增長，不斷挑戰自我，勇於突破天花板。我們堅持關鍵領域技術領先，主力產品競爭力力爭第一。」

此外，中興通訊與大陸另外一家通訊設備巨頭華為都是被歐美國家制裁的對象。像是中興通訊曾因違法向伊朗與北韓傳授美國技術於2017年認罪，繳付罰款8億9200萬美元（約新台幣271億元）並獲判緩刑5年，美國德州聯邦地方法官金凱德（Ed Kinkeade）去年3月裁定緩刑結束。

ET快訊
快訊／雲豹拚上訴確定被否決　T1會長錢薇娟親上火線說明
快訊／20多歲醉女賠慘！堤頂大道連撞賓利、野馬　酒醒要哭了
恐怖畫面曝！國道回堵聯結車0剎車　「連撞6車」釀1死3傷
快訊／國手被迫回國訓卻斷肌腱　體育署回應了
「進喔！進喔！」白沙屯媽祖回宮　9天8夜進香圓滿完成
蔣淯安現身道歉！　「希望事件就此平息」
惡煞當街撞車擄人　太陽聯盟多人被捕！主嫌僅23歲
張國煒單日身價暴漲200億！　星宇今創航空股3大紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳中國提供俄羅斯致命支持？　汪文斌：不斷提供戰場武器的是美方

陸5G巨頭「中興通訊」驚傳大規模裁員！　多部門砍10%到20%

對比疫情前後差超大！北京景區人山人海　遊客嘆「像夢一場」

每人176元！　北京市宣布發錢「補貼低收入戶」

疫情3年陸參訪團首次赴台　陸學者：兩岸有障礙也樂觀期待　

第二波感染來了？ 杭州2所學校爆群聚　15例均為首次感染

24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭諷陪酒女…忍網路霸凌半年亡

名師演講「直接被轟下台」！學生搶麥嗆聲全場轟動　直擊片揭內幕

94歲翁遭看護推倒「後腦撞地」！倒地掙扎當天去世　她竟拒絕道歉

無照男酒駕拒測「持刀襲警」！3員警遭刺重傷　送醫搶救殉職

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

傳中國提供俄羅斯致命支持？　汪文斌：不斷提供戰場武器的是美方

陸5G巨頭「中興通訊」驚傳大規模裁員！　多部門砍10%到20%

對比疫情前後差超大！北京景區人山人海　遊客嘆「像夢一場」

每人176元！　北京市宣布發錢「補貼低收入戶」

疫情3年陸參訪團首次赴台　陸學者：兩岸有障礙也樂觀期待　

第二波感染來了？ 杭州2所學校爆群聚　15例均為首次感染

24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭諷陪酒女…忍網路霸凌半年亡

名師演講「直接被轟下台」！學生搶麥嗆聲全場轟動　直擊片揭內幕

94歲翁遭看護推倒「後腦撞地」！倒地掙扎當天去世　她竟拒絕道歉

無照男酒駕拒測「持刀襲警」！3員警遭刺重傷　送醫搶救殉職

嘉義市交通熱區科技執法　「快車道右轉」違規最常見

線上舞蹈課學到一半「邊境突然躺平睡覺」　媽傻：老師還在上課欸

「賣最好的性愛矽膠娃娃」曝　女律師震驚！黑暗內幕嚇壞全場

請辭北市府發言人職務　羅旺哲：真的是因為身體出狀況

快訊／雲豹拚上訴確定被否決　T1會長錢薇娟現身親說明

2月大男嬰哭鬧被父親猛搖　母買完尿布回家爆哭：用不到了

吳欣岱痛批夏立言「政治掮客」　曝有民眾怒問：難道無法可管？

小call結婚5年「不拍婚紗、不宴客」！笑吐考量原因：離婚很麻煩

傳中國提供俄羅斯致命支持？　汪文斌：不斷提供戰場武器的是美方

週末假日療癒小確幸　網推10大熱門手作課一次看

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

大陸熱門新聞

女孩買9公尺挑高房被嘲「像口井」 細心設計1年後變身30坪Loft宅

無照男酒駕拒測「持刀襲警」！3員警遭刺殉職

名師演講「直接被轟下台」！學生搶麥嗆聲全場轟動

94歲翁遭看護推倒！後腦撞地當天去世

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭網路霸凌亡

新娘「乘坐巨型天鵝進場」驚呆萬人

張蘭見「霸氣女董」　瞬間變成「小妹妹」

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

搶690元「躲山洞14年」　男子自首：想正常生活

奶奶翻出69年前寒假作業　網驚嘆

前後差超大！北京塞爆「像夢一場」

陸5G巨頭中興通訊驚傳大規模裁員！　多部門砍10%到20%

每人176元！　北京市宣布發錢補貼低收入戶

更多熱門

相關新聞

美光給大包資遣費超爽？他曝1部門被裁員就GG

美光給大包資遣費超爽？他曝1部門被裁員就GG

美光（Micron）展開全球裁員計畫，台灣美光員工也受到波及。一名網友就說，最近看到身邊的人被裁員也有感而發，雖然不知道目前主要被開除的是哪些部門，但他擔心若是產線部門的人被裁員，後果可能不堪設想，因為產線無法帶走什麼技能，若是已經在該單位待好幾年，再出去找工作可能有難度。

Meta砍萬人還不夠！上千員工考核不合格　恐入列裁員名單

Meta砍萬人還不夠！上千員工考核不合格　恐入列裁員名單

剛被裁員！工程師怒「老婆是吸血鬼」網逆風砲翻

剛被裁員！工程師怒「老婆是吸血鬼」網逆風砲翻

四大會計事務所首家傳裁員！　KPMG宣布大砍700人

四大會計事務所首家傳裁員！　KPMG宣布大砍700人

撐不住了？　蘋果遭爆近日解僱數百名約聘人員

撐不住了？　蘋果遭爆近日解僱數百名約聘人員

關鍵字：

中興5G裁員

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面