珍貴文物的救傷醫院　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光　

▲台師大名畫「五星級健檢中心」文保中心首曝光。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台師大文物保存維護研究發展中心（文保中心）堪稱是畫作「五星級健檢中心」，專為受損畫作或各式文物進行健檢診斷與保存維護，成立12年來已修復名畫家畢卡索、陳澄波、張大千等近千件名品，校方今（20日）首度公開這處隱身在校園內的文物救傷醫院，宣布將開設文物保存修復學分學程。

台師大文保中心就位在文學院，但因隨時有價值上億名畫「入住」，需行家帶路否則不得其門而入，100坪大的空間比照博物館環境，24小時控溫控濕、雙重保全監控系統，室內所有照明都不含紫外線，文保中心主任張元鳳說，「因為紫外線是會讓文物老化的主要原因之一」。

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走進文保中心修護室內部，可看見修復師與研究生在確保文物安全無損的前提下，正仔細地去除令作品上斑駁黯淡的髒污、灰塵；還有另一群人以拉曼光譜儀進行非破壞檢測。台師大美術系教授林震煌說，科學檢測對於講究安全、可逆、可辨識性修復原則的文保作業來說，是不可或缺的重要關鍵研究。

張元鳳表示，文保中心成立12年來，持續開拓結合藝術保存技術與科學檢測的各類修復科技，初期以紙質與東方繪畫修復為主，逐漸擴展至油畫、立體文物、織品及照片等，導入聯合國教科文組織的文物保存觀念，以及現代國際文物保存維護規章，打造國內一流的現代化科技修復室。

張元鳳說，文保中心曾成功搶救收藏家珍藏價值上億的畢卡索、雷諾瓦名畫、重要出土文物居延漢簡、政府機關重要的史料手稿，以及名畫家陳澄波、張大千、溥心畬等近千件名品，就好比文物與珍貴藝術品的醫院，也是藝術與科學的跨域合作場域。





▲台師大文保中心首度開設文物保存修復學分學程。（圖／記者楊惠琪攝）

師大美術系博士班學生郭雅倢，協助研究室修復清代祖先畫，花了兩年多的時間只完成下半身衣服下擺，郭雅倢說，古畫修復急不得，每次下筆都要小心，看著畫作一點一滴修復完成，很有成就感，而在修復過程中，會讓人心情沉澱，時間也慢下來了。

為讓藝術與科學跨界整合、培育更多年輕人才，台師大推動「藝術品檢測分析與AI光譜解析跨領域人才培育計畫」，兩年前美術系新增成立文物保存維護科技組，招收碩士班，也同步向文化部文資學院申請計畫，今年首度開設文物保存修復初階學分學程，招募台大、台師大、台科大等台大系統三校學生，目前招生中，至2月28日前受理網路報名，詳情可參考網址。