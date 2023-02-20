　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

珍貴文物的救傷醫院　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光　

▲師大文保中心。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台師大名畫「五星級健檢中心」文保中心首曝光。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台師大文物保存維護研究發展中心（文保中心）堪稱是畫作「五星級健檢中心」，專為受損畫作或各式文物進行健檢診斷與保存維護，成立12年來已修復名畫家畢卡索、陳澄波、張大千等近千件名品，校方今（20日）首度公開這處隱身在校園內的文物救傷醫院，宣布將開設文物保存修復學分學程。

台師大文保中心就位在文學院，但因隨時有價值上億名畫「入住」，需行家帶路否則不得其門而入，100坪大的空間比照博物館環境，24小時控溫控濕、雙重保全監控系統，室內所有照明都不含紫外線，文保中心主任張元鳳說，「因為紫外線是會讓文物老化的主要原因之一」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

走進文保中心修護室內部，可看見修復師與研究生在確保文物安全無損的前提下，正仔細地去除令作品上斑駁黯淡的髒污、灰塵；還有另一群人以拉曼光譜儀進行非破壞檢測。台師大美術系教授林震煌說，科學檢測對於講究安全、可逆、可辨識性修復原則的文保作業來說，是不可或缺的重要關鍵研究。

張元鳳表示，文保中心成立12年來，持續開拓結合藝術保存技術與科學檢測的各類修復科技，初期以紙質與東方繪畫修復為主，逐漸擴展至油畫、立體文物、織品及照片等，導入聯合國教科文組織的文物保存觀念，以及現代國際文物保存維護規章，打造國內一流的現代化科技修復室。

張元鳳說，文保中心曾成功搶救收藏家珍藏價值上億的畢卡索、雷諾瓦名畫、重要出土文物居延漢簡、政府機關重要的史料手稿，以及名畫家陳澄波、張大千、溥心畬等近千件名品，就好比文物與珍貴藝術品的醫院，也是藝術與科學的跨域合作場域。

▲師大文保中心。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台師大文保中心首度開設文物保存修復學分學程。（圖／記者楊惠琪攝）

師大美術系博士班學生郭雅倢，協助研究室修復清代祖先畫，花了兩年多的時間只完成下半身衣服下擺，郭雅倢說，古畫修復急不得，每次下筆都要小心，看著畫作一點一滴修復完成，很有成就感，而在修復過程中，會讓人心情沉澱，時間也慢下來了。

為讓藝術與科學跨界整合、培育更多年輕人才，台師大推動「藝術品檢測分析與AI光譜解析跨領域人才培育計畫」，兩年前美術系新增成立文物保存維護科技組，招收碩士班，也同步向文化部文資學院申請計畫，今年首度開設文物保存修復初階學分學程，招募台大、台師大、台科大等台大系統三校學生，目前招生中，至2月28日前受理網路報名，詳情可參考網址

ET快訊
快訊／憲兵跑3000m突倒地　失去生命跡象
馬3狂飆畫面曝！　「成功甩警」卻自撞雙亡
土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成
Toyz開直播「激戰兇版李毓芬」！　大尺度調教畫面曝光
LIVE／T1史上最大鬥毆衝突揭密　隋棠前住戶曝光！竟是蔡依
現場慘況曝！國三7車連環撞「2傷1命危」　駕駛嚇壞：後面都沒
T1鬥毆衝突「前23秒」就埋導火線！　球迷點名1人：輸不起
威力彩頭獎飆7億！2生肖財運旺　掌握黃金時段出手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

珍貴文物的救傷醫院　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光　

國小生「一串注音詛咒」霸凌女！祈福卡吸萬讚　國文老師卻打臉了

南投縣高中職以下代理老師全年聘　每年支出6292萬元683人受惠

魔獸傻眼！球迷重看鬥毆片段　曝2人超衰「明顯勸架的」遭驅逐

阜杭豆漿「平日排1小時」擠滿外國客！內行激推1美食：特地6點去

今年國道起火事件達44件！高公局示警「露天燃燒最高罰500萬」

長榮航太上市前辦理「現金增資」　今起競價拍賣底價57.63元

高手在民間！路邊驚見「拼圖水管門」　他驚嘆：有創意

全聯1夯品588元「降到199元」　人妻一口氣搬9箱！內容物曝掀暴動

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

珍貴文物的救傷醫院　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光　

國小生「一串注音詛咒」霸凌女！祈福卡吸萬讚　國文老師卻打臉了

南投縣高中職以下代理老師全年聘　每年支出6292萬元683人受惠

魔獸傻眼！球迷重看鬥毆片段　曝2人超衰「明顯勸架的」遭驅逐

阜杭豆漿「平日排1小時」擠滿外國客！內行激推1美食：特地6點去

今年國道起火事件達44件！高公局示警「露天燃燒最高罰500萬」

長榮航太上市前辦理「現金增資」　今起競價拍賣底價57.63元

高手在民間！路邊驚見「拼圖水管門」　他驚嘆：有創意

全聯1夯品588元「降到199元」　人妻一口氣搬9箱！內容物曝掀暴動

中小股全面接棒　週週賺10%有撇步！

快訊／憲兵跑3000m突倒地「失去生跡」　送醫前救回昏迷指數8

快訊／金門莒光路鬧區住宅起火！濃煙竄天　攤商收拾貨物急逃命

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

通膨警報投資布局　法人建議TIPS基金撐保護傘

等了4年！北市動物園「再迎小爪水獺四胞胎」　神隊友超給力

他出手打臉宋逸民！「每月提醒教友交錢」PPT曝光　陳維齡還講到哭了

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

續辦雙城論壇？蔣萬安指示林奕華負責　認同兩市交流「有不錯貢獻」

杭州亞運挑戰選手選拔賽報名啟動！「LOL、傳說對決」代表隊安排方式公開

生活熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭

台灣燈會閉幕 ！2024年台南接棒

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

PLG啦啦隊「抖臀拍屁」干擾罰球　球迷開罵

時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看

嫩妹到職10天遭開除！老闆曝原因被罵爆

更多熱門

相關新聞

讓學生喘口氣！成大實施心理調適假　每學期5天「不需特定條件」

讓學生喘口氣！成大實施心理調適假　每學期5天「不需特定條件」

大學生心理問題獲得校方重視，各大學也紛紛實施心理假，繼中山大學首創「心理不適假」之後，成功大學也從昨（13日）起，開放學生申請「心理調適假」，學生若因心理不適或需要調解壓力，不需特定條件或狀況，就可以請假，一學期最多可以請到5天，學生只要請心理假，也會啟動老師關懷與需要的後續輔導機制。

他法拍價入手「車道戶」當周董鄰居　4月後脫手帳面賺565萬

他法拍價入手「車道戶」當周董鄰居　4月後脫手帳面賺565萬

200年來華人最高榮譽　高行健獲法國榮譽軍團司令勳章

200年來華人最高榮譽　高行健獲法國榮譽軍團司令勳章

U.S. News全球大學排名　台師大在「教育與教育研究學科」奪第9名

U.S. News全球大學排名　台師大在「教育與教育研究學科」奪第9名

大學術科考試逾8千人報名　試場分配表今公布

大學術科考試逾8千人報名　試場分配表今公布

關鍵字：

台師大文保中心名畫修復

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

T1鬥毆　蔣淯安：我不是會傷人的球員

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

更多

最夯影音

更多
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面