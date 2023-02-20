終於等到了！超商隱藏版「栗香地瓜」回歸　300間門市限定開賣

▲7-11隱藏版「栗香地瓜」回歸，2/22起至3/21還有「指定商品第2件7折」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

2/22「世界地瓜日」即將到來，就有超商帶來好消息，隱藏版「栗香地瓜」終於要回歸了，栗香地瓜有「地瓜皇后」之稱，吃起來甘甜鬆軟，還有療癒的栗子香氣，將在2/22起於全台300間門市限量販售，地瓜控可要把握機會吃一波。

7-11人氣小金條「現蒸地瓜」現已擴大於超過4500間門市販售，選用地瓜界的資優生-台農57號黃皮地瓜，全程低溫配送，從產地到門市一路保鮮，到店蒸熟後放入「乾熱式地瓜機」以70℃恆溫烘熱，完整保留營養價值及甘甜。

▲「栗香地瓜」紫紅外皮薄、肉細，口感甘甜鬆軟。



而隱藏版商品「栗香地瓜」將於2/22起回歸販售，栗香地瓜有地瓜皇后之稱，紫紅外皮薄、肉細，口感甘甜鬆軟，還帶有天然栗子香氣，今年也將擴大至北部地區300間門市限量推出，錯過就要等明年，可要把握機會搶吃。

▲麥當勞「大麥克家族」限時回歸了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞「大麥克家族」回來了，其中，經典大麥克主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料，而重量級「無敵大麥克」則是肉量再加倍，一共放了4層100%純牛肉，搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上帶有奶油香氣的麵包，打造15層的豐富口感。

▲重量級無敵大麥克擁有15層豐富口感。

最後登場的「香雞大麥克」則是採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，即日起至3/14於全門市限時開賣，趕緊衝門市搶吃一波。