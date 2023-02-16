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社會 社會焦點 保障人權

女記者提供床照挨告性騷　丁允恭又吞敗！還得付千倍裁判費

▲▼總統府發言人丁允恭陪同總統出席世界母語日,並於會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府前發言人丁允恭。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃資真／台北報導

總統府前發言人丁允恭2020年爆出擔任高雄市府新聞局長期間，跟何姓女記者在辦公室嘿咻，何女更兩度為他墮胎，之後向周刊踢爆此事，丁允恭黯然去職，懲戒法院二審也判決撤職並停止任用3年。事後丁不滿「床照」被何女流給媒體爆料，已構成性騷擾，求償1元。近日桃園地院宣判，丁允恭敗訴，還得負擔1000元訴訟費用。

回顧此案，2020年9月何姓女記者向媒體爆料，指稱丁允恭訂婚後劈腿多名女子，與女記者發生性行為，女記者也因此懷孕、墮胎。監察院主動立案調查後，認定丁的行為已構成「敵意環境性騷擾」提出彈劾。一審懲戒法院以「行為不檢」等理由，判決撤職、停止任用2年；經上訴二審，法官加重判停止任用3年。

▲▼ 丁允恭妻子蔣捷妤告女記者何佳芸性騷擾求償1元 。（圖／記者劉昌松攝）

▲丁允恭妻子蔣捷妤代為遞狀提告女記者性騷擾，求償1元 。（資料照／記者劉昌松攝，下同）

二審判決前，丁委由妻子蔣婕妤到法院遞狀提告，主張自己在臉書PO出與何女在餐廳的合照，被監察院認為是性騷擾，那麼何女公布裸睡照給媒體，同樣讓他陷於「敵意性環境」，遭受輿論之攻擊及訕笑，因而失去工作，屬於性騷擾，求償精神慰撫金1元。

何女反駁，她透過媒體向社會大眾指訴丁之不堪惡行，所提供的照片皆為印證其所述之真實性，自然未構成性騷擾，請求駁回。

▲▼ 丁允恭妻子蔣捷妤告女記者何佳芸性騷擾求償1元 。（圖／記者劉昌松攝）

▲左圖為丁允恭上傳臉書的合影，右圖2張照片則是何女提供給媒體爆料的畫面。

桃園地院指出，根據懲戒法院判決結果，丁確實在婚約關係存在時劈腿多名女性，還在辦公室內發生多次性行為，所為已破壞公務員名譽，損害政府信譽，又僅空言主張何女指訴不實，卻未提出事證證明。

另外，周刊報導內文也是針對丁身為政府發言人，卻利用辦公室滿足自身私慾，行為舉止顯然與公務員應具備的基本品格相悖等事實進行陳述，何女僅是附上照片證實，難認有任何性騷擾的舉動，判決丁敗訴，須繳納裁判費1000元。

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