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困瓦礫中拍下最後道別！　土耳其少年「還有好多事想做」令人心碎

記者陳宛貞／綜合外電報導

「死亡總是在你最意想不到的時刻到來」，土敘強震至今奪走逾4.6萬人性命，生離死別在斷垣殘壁中不斷上演，土耳其一名高中生獨自受困倒塌的公寓殘骸中，不知家人身在何處，但他沒有驚慌失措，而是選擇在瓦礫堆中錄下一段最後道別，影片曝光後令許多網友心碎。

《每日郵報》報導，6日凌晨強震來襲時，住在阿德亞曼（Adiyaman）的17歲少年艾爾丹姆（Taha Erdem）和父母、弟妹早已進入夢鄉，沒想到公寓不到10秒就崩塌瓦解，全家人都埋在瓦礫堆中。艾爾丹姆發現自己孤身一人，餘震還不斷搖晃碎石，擠壓他在混凝土碎塊和扭曲的鋼筋之間僅剩的空間。

但艾爾丹姆仍保持鎮定，拿出手機拍下自己受困的模樣，對著鏡頭冷靜又悲傷地表示，「我想這會是我拍給你們的最後一段影片。朋友們，死亡總是在你最意想不到的時刻到來」，「若能成功活下來，我還有好多事想做」。

▲▼ 土耳其少年瓦礫中錄下最後告別。（圖／翻攝自推特）

▲ 艾爾丹姆一字一句令人鼻酸。（圖／翻攝自推特）

影片中鏡頭不時搖晃，因為強震後還發生無數餘震，艾爾丹姆也解釋，「還在搖，不是我的手在抖，是地震」，接著說明自己當下的狀況，「我無法自己脫困，如果我試圖往前，那裡有個洞，如果我往後爬，你們可以看到天花板在下面，有東西壓在我上面。」

艾爾丹姆難過表示，「我想我失去媽媽和爸爸了」，認為自己恐怕也難以倖免。他一度閉上雙眼虔誠祈禱，接著聽見一陣碎石移動的聲音，原來是又有餘震，「正在搖，各位，我們正在搖。」這段將近1分鐘的訣別影片在網路上瘋傳，令人感嘆他的冷靜與成熟，卻也遺憾不已。

所幸艾爾丹姆最終成為第一批獲救的受困者之一，在震後2小時被鄰居從瓦礫堆中救出，安置在阿姨家，接著在震後10小時，他的父母和弟妹也在徒手挖掘殘骸的居民合力下脫困，一家人終於團圓，目前住在政府提供的帳篷裡，成為無情地震之中鼓舞人心的溫暖故事。

▼ 艾爾丹姆一家人幸運獲救。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 土耳其一家人獲救。（圖／達志影像／美聯社）

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