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受困296小時「喝尿活下來」！土耳其強震4.6萬人死　今晚結束搜救

▲▼ 土耳其南部城市安塔基亞一棟民宅瓦礫堆中，49歲男子阿卡爾（Samir Muhammed Accar）活埋296小時後獲救。（圖／達志影像／美聯社）

▲49歲男子阿卡爾受困瓦礫堆296小時後獲救。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

土敘邊境6日規模7.8強震迄今奪走4.6萬條性命，已知光是土耳其境內就有約34.5萬棟房屋被毀，許多人下落不明，死亡人數預計還會上修，搜救工作預計當地19日晚間結束。不過在此之際仍傳出奇蹟，在震後296小時有3人獲救。

綜合半島電視台、美國之音報導，吉爾吉斯搜救隊在土耳其南部城市安塔基亞一棟民宅瓦礫堆中，救出49歲男子阿卡爾（Samir Muhammed Accar）、他的40歲妻子拉格達（Ragda）與12歲兒子，3人獲救時已受困296小時，緊急搭乘救護車送醫。

▲▼ 土耳其南部城市安塔基亞一棟民宅瓦礫堆中，49歲男子阿卡爾（Samir Muhammed Accar）活埋296小時後獲救。（圖／達志影像／美聯社）

不過12歲男童到院後因脫水身亡，這對夫妻另外2名子女也命喪這起大地震，2具孩童遺體已被找到。阿卡爾事後透露，當初是靠喝下自己的尿液才能活下來，且孩子們在地震發生後的前2、3天還對他的聲音有反應，但在這之後，再也聽不到孩子的聲音。

依據統計，土耳其死亡人數為4萬642人，敘利亞死亡人數超過5800人，兩國總計4萬6442人罹難。土耳其搜救行動依舊持續進行中，但土耳其災難緊急管理署署長瑟澤爾（Yunus Sezer）透露，搜救行動預計於當地19日晚間結束。

▲▼ 土耳其規模7.8大地震。（圖／路透）

▲土耳其搜救行動預計於當地19日晚間結束。（圖／路透，下同）

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，目前約有100多萬人被安置在臨時住宿中心。在此之際，還有大批災民在被震毀的家園旁搭建帳篷，部分的人睡在車上，這起大地震影響超過1300多萬人。

對於災區衛生問題，土耳其衛生部長科卡（Fahrettin Koca）指出，儘管腸道、上呼吸道感染病例增加，但尚未對公眾健康構成嚴重威脅，目前首要任務就是預防傳染病。

▲▼ 土耳其規模7.8強震。（圖／路透）

▲▼ 土耳其規模7.8強震。（圖／路透）

▲▼ 土耳其規模7.8強震。（圖／路透）

▲▼ 土耳其規模7.8強震。（圖／路透）

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