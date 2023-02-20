請辭北市府發言人職務　羅旺哲：真的是因為身體出狀況

▲前北市府發言人羅旺哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

與台北市長蔣萬安於2022年12月26日同時進入台北市政府的發言人羅旺哲，上週提出請辭20日獲准，面對外界猜測走人原因，羅旺哲強調，真的是因為身體出現了一些狀況，必須得休養，至於下一步則是「回家幫太太做家事」。

據了解，羅旺哲13日便向蔣萬安以「健康因素」提出請辭，但蔣萬安以台灣燈會為由慰留；而19日台灣燈會結束後，羅旺哲20日再度向蔣萬安提出請辭，認為身體難以負荷，蔣萬安仍選擇再度慰留。

今下午消息傳出後，羅旺哲受訪表示，因上任後每天早出晚歸致身體欠佳，所以提出請辭，希望蔣萬安能同意此人事案，並稱「青山常在、綠水長流，後會有期」，「希望我的離開能使市府團隊更好運作」，結束後蔣萬安便親自致電，盼第3度慰留，最終未果，不過蔣萬安仍未接受羅旺哲請辭；之後羅旺哲第二度接受媒體訪問，再度喊話蔣萬安，台北市政府最終於下午3時52分宣布，羅旺哲職務將由副秘書長王秋冬兼任，綜理媒體事務。

羅旺哲事後透過臉書表示，身體狀況實在不佳，再這樣下去，擔心會因為自己，拖垮市府團隊，「真的是因為身體出現了一些狀況，必須得休養」而由於自己因為工作關係，這兩個月來，早出晚歸，因此自己的下一步當然是回家幫太太做家事。

羅旺哲也說，過去從事新聞工作近十年，常常在臉書上對新聞時事作評論，感謝大家在那段給了很多建議，跟大家互動，卸下發言人職務，回歸一般民眾身分後，會繼續跟大家分享一些新聞觀察，祝大家平安順心。