室內戴口罩明解禁！公共運具仍要戴　車站機場「非付費區可鬆綁」

▲搭乘台鐵等公共運具，進入車站付費區內就需佩戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

等了逾800天，台灣室內戴口罩明天(2/20)解封，室內除醫療照護、公共運輸等8類場所仍須戴口罩外，其餘由民眾自主決定。交通部指出，搭雙鐵、捷運、客運、公車、計程車、飛機、交通船等運具仍需戴口罩外，車站、機場等場站僅付費區和管制區內需佩戴口罩，非付費和管制區譬如大廳等可鬆綁不強制佩戴。

明天起，室內口罩措施大鬆綁，不過公共運輸及特定運具包括鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士等，仍須佩戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，密閉空間的運具包括台鐵、高鐵、捷運等列車車廂內以及客運、公車等車上，都須佩戴口罩外，搭乘客機等航空器、交通船也需佩戴口罩。

至於場站則以付費區和管制區區隔，交通部指出，台鐵、高鐵、捷運等車站僅限制付費區內才需佩戴口罩，也就是進入閘門後的付費區和月台，即便還沒上車，仍要佩戴口罩；若在付費區外，譬如車站大廳或商場等，則不強制戴口罩，由民眾自主決定。

此外，機場也規定進入管制區內才要佩戴口罩，若在管制區外的大廳或休息區、商場等，也不強制佩戴口罩。