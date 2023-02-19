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社會 社會焦點 保障人權

外送員下老本投資虛擬幣　警一招測試...果然是詐騙！

▲外送員聽信詐騙集團話術，前往銀行滙款。（圖／桃園警分局提供）

▲外送員聽信詐騙集團話術，前往銀行滙款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

擔任外送員的61歲陳姓男子聽信網友投資虛擬貨幣可每天獲利，決定放手一搏，欲將9萬元老本全數滙款投入，行員查覺有異通報警方，經員警說明為假投資真詐騙的伎倆，並請陳男試著將投資獲利領回，卻遭對方搪塞推諉，陳男才驚覺遭到詐騙，立即停止繼續滙款。

▲警方獲報前往勸導，成功阻止陳男滙款。（圖／桃園警分局提供）

▲警方獲報前往勸導，成功阻止陳男滙款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所18日14時許，接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙準備匯款，請員警到場協助勸導。員警到場瞭解，為陳姓男子透過網路認識網友，對方得知他擔任外送員工作辛勞且危險，表示可以幫忙做虛擬貨幣投資(以美金計算)，可獲得豐厚的報酬。陳男禁不住對方遊說，以網路匯出1千美金(約新台幣3萬元)進行投資，對方在Line群組每日回報獲利數目，看到每天都賺錢，陳男決定匯出老本3千美金(約新台幣9萬元)放手一搏。

員警查看其手機對話，研判是詐諞集團投資詐騙的話術，經查詢陳先生匯款的帳戶金流進出複雜異常，急勸導陳先生應冷靜查詢，勿因一時衝動陷入詐騙集團的陷阱，並請陳先生可以試著把投資獲利領回，對方即以各種理由搪塞，陳先生才相信真的遇到大騙子，幸好行員及員警的即時勸阻，幫他保住了老本。
 

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