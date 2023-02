33歲男入獄13天　遭關大冰櫃「活活凍死」！恐怖虐囚畫面曝

▲美國一名受刑人密切爾入獄13天竟活活凍死獄中。(圖/翻攝自推特/@MadeOnKrypton)

文/鏡週刊

美國一名殺人未遂的受刑人才入獄服刑13天,竟因獄方懲處將他關到廚房大冰櫃中,竟害他「活活凍死」,家屬悲痛控訴監獄疏失。

綜合外媒報導,33歲男子米切爾(Anthony Don Mitchell)因殺人未遂被判在阿拉巴馬州沃克縣監獄服刑,但他今年1月12日才入獄,沒想到13天後竟被活活凍死,密切爾母親和律師提出37頁聯邦控告書,指出死亡時間應是1月25日晚間至26日,並控訴「這是本國見過最駭人聽聞的監獄虐待事件之一」。

▲獄警將失去意識的密切爾抬上警車準備送醫,可見密切爾已經失去意識。(圖/翻攝推特/@MadeOnKrypton)

據悉,密切爾被獄方懲處關在獄中廚房大冰櫃中長達數小時,直到沒有意識才被獄警抬出來並扛上警車送醫,當時密切爾身上還穿著橘紅色囚衣,雖然獄方聲稱密切爾離開冰櫃時是清醒的,但隨後被曝光的監視器畫面打臉,監視器拍下密切爾被獄警抬出時已經全身癱軟沒有意識。

▲監視畫面拍到疑似密切爾全身赤裸被關押在牢房。(圖/翻攝推特/@alan97414)

儘管密切爾被送醫搶救,最後仍被宣告死亡。據家屬表示,密切爾似乎有精神疾病,當初擔心他會自殘或傷害他人,才會報警通報請警察協助,警察到場後,密切爾卻對警方開了一槍,隨即逃進樹林中,最後遭到逮捕,沒想到竟命喪監獄。

另外家屬還提出監視畫面,指控密切爾被關押獄的中兩週內,被迫裸體關在牢房中,而提供這些監視畫面的,是獄中一名懲教人員凱利 (Karen Kelly),他這麼做只為了「確保發生在密切爾身上的事情真相不會和他一起被帶進墳墓」,但凱利也因此遭到解雇,為此,他已經對治安官辦公室提告。

Anthony “Tony” Mitchell of Walker County, AL was arrested Jan 13 after an apparent mental health crisis. He died 2 weeks later in police custody after being strapped to a chair and left in a jail freezer for hours. Here's video of officers transferring Mitchell to the hospital. pic.twitter.com/E2dciYOFDl