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還在條列式工作經歷？改用6E履歷打造個人專業品牌　增加面試機會

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲領完年終就準備離職，不少人會選在年後跳槽新公司或換行業另謀好工作。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者洪菱鞠／綜合報導

不少上班族已經打算年後轉職，但要順利換到一份好工作，第一關履歷得先準備好，吸引到了人資目光，才有接下來面試機會，只是要如何在履歷中凸顯個人價值，《離職說明書》一書中提到，可以從六項重點來檢視自我，找出自己的專業性，而不是只整理過往的工作經歷，以下精選書摘內容作為求職撰寫履歷參考。

作者：金湖（김호）
摘自：采實文化《離職說明書：擺脫萬年社畜心態，培養「專業工作者」的十項核心力，隨時離職都不怕！》
●精選書摘

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個人品牌化的時代，首先要具體定義個人的專業性才能發展品牌。要找出自己的專業，需要製作結構化的履歷，而不是只記錄待過什麼公司、做過什麼職務的條列式履歷。我也是在找尋自己專業而苦惱時，得到前輩和其他專家的建議。這種履歷整理下來，可以發現以E開頭的六項重點，所以我稱為「6E履歷」，在研討會或諮詢時經常使用。如果說舊有的履歷只是整理過去的經歷，那麼「6E履歷」就有助於發掘專業性，為未來做準備。

1. 經驗（Experiences）
並不只是單純的曾在哪間公司做過什麼職務，要具體記錄下我實際執行過的項目。這個部分需要充分的時間回憶，想到就隨時修改或增減。要回想我在各個項目中做出的貢獻或得到什麼積極的反饋，越詳細越有助於發現專業性。

2. 專業知識（Expertise）
這是最重要的一項。在回想做過的項目時問問自己，過程中雖然辛苦，但還是覺得有趣的部分是什麼？對結果特別滿意的項目是什麼？經營學者，同時也是組織開發理論專家的大衛．庫柏里德（David Coopperrider）教授，將此稱為「高峰經驗」（Peak experience），他根據組織開發方法論制定的「肯定式探詢」（Appreciative Inquiry）就是為了發掘這種經驗。為了找出專業性，我們需要單獨審視自己經歷中的最佳經驗。

舉例來說，我在三十多歲時在企業傳播溝通領域工作，起初只想成為最好的諮詢員和顧問。但是回顧過去，我發現自己最享受、覺得最有趣，而且從客戶那裡得到最好反饋的，是協助客戶改進溝通交流的項目。於是我找到了適合我的職業欲望，也知道客戶如何看待我的工作價值，最後將我的專業性定位在領導力和組織、危機管理等領域的指導顧問（「諮詢」是幫客戶解答問題，而「指導顧問」是透過提問和對話幫助顧客自行尋找解決方案）和促進者（facilitation），於是成立公司發展至今。在確定自己的專業性後，就會找到塑造品牌化的機會。

回想過去一年你發出了幾張名片？如果有一百張，就表示有一百個向別人介紹自己的機會。你遞出名片時是不是只會說○○公司、○○部門、○○職務而已？現在試著在你掏出名片時，順道介紹你的專業吧。每年介紹一百次自己專業的上班族，代表他已經開始行銷自己了，他的未來會與一般拿出名片只會報公司或部門的人不同，因為明確知道自己的專業領域，自然而然會為了增加專業性而努力。先整理一下過去的經驗，再想想要如何向別人介紹我的專業，「行銷專家」在韓國可是數不勝數呢。

3. 證據（Evidence）
為了體現專業性，必須有能夠證明的經歷。這個部分要反過來重新審視經驗清單，選擇最能證明自己專業性的經歷，以此為基礎可以有兩種選擇，如果可以支持專業性的成果很多，可以思考如何差異化；如果是相反的狀況，就要想想該如何強化。

4. 努力（Effort）/ 教育（Education）
這不是單純指大學的主修，我們要仔細檢視為了加強專業性需付出什麼努力、進行什麼訓練或接受教育。在當今學位氾濫的時代，與其帶著不安的心情考研究所，不如尋找能夠加強專業性的課程或與尋求專家的幫助，持續掌握專業領域的新資訊，這樣才更有效益。經過這一個過程，日後自然而然會隨時督促自己進步。

5. 推薦（Endorser）
有沒有人公開支持或推薦我的專業？如果身邊沒有這樣的人很容易會感到洩氣。我們在公司升職，負責重要項目，除了本身能力之外還要有人推薦和肯定。在公司工作期間發掘自己的專業性，並計劃未來獨立的人，獲得重要項目的機會時，會採取更積極的態度，因為每一個項目都會為自己累積專業性評價。

6. 交換（Exchange）
這是在寫這本書時新增的。從某種角度看，這也是上班族轉型為專業者的過程中，最基本也是最重要的。六E履歷的製作是為了具體定義專業性，在創造專業時還需加入一個修飾語，就是「可以用錢交換」的專業。從公關公司平凡的員工到代理、課長、次長、部長，在工作期間我想成為「擅長公關的人」。但是再往上升成為代表的過程中，我學到一個重要概念，「擅長公關的人」和「透過公關賺錢的人」不一定相同。經營者應該成為「利用公關技術進行商務活動的人」，即「能賺錢的人」。這個角色我不一定喜歡，但是卻為我離開公司後維持生計提供重要的訓練。再回顧前面提到的五個E，上班族會問，我擁有的專業性、個人技能中，能用金錢交換的是什麼？如果現在還沒有，那麼在從上班族轉換為專業者的過程中一定要找到。

舉例來說，有「組長經驗」可以成為轉職時談薪水的基準。但「組長經驗」並非可以立刻換取金錢的技術，如果能指導其他人，讓他們把團隊帶領地更出色，取得更好的成果，這將成為可以換取金錢的技術。這個意思是想將「組長經驗」成為換取金錢的技術的人，不會只獨善其身做個好組長而已，而是會努力讓自己組內的職員也成長成為另一個組長，這樣在職場內也可以創造良好的升遷平臺。

在企業中負責廣告的人，有多少人能同時掌握廣告概念、寫文案、製作廣告呢？「僱用廣告公司製作廣告」並不是個有銷售價值的技術。但是有人在企業評選廣告公司時，會思考該以什麼標準才能選出最好的廣告公司，自己也會不斷學習。我認識一個原本從事廣告業務，後來獨自創業變成專門為企業評選廣告公司，也就是說在職場工作期間若能創造自己的技能，日後那個技能就會成為可以賺錢的專業。在公司進行新進員工教育訓練時，有位職員還利用這種機會訓練自己成為講師，培養出能「賺錢的專業」。

有人寫企劃書和報告時，總是套用前輩的格式，只是把某些詞句換掉而已；也有人是「企劃案和報告非要這樣寫嗎？能不能試試別的方法？」。會這樣提問就是想將寫企劃案或報告的工作，創造成為可賺錢的技術的起點。這樣說也許有人會反駁，「公司有規定我們要照做，所以想改也沒用」，但真想要創造機會的人，哪怕只是改一小部分，也會努力嘗試，為自己建立基礎。

專家的英文是「Professional」，縮寫「Pro」，足球、棒球有所謂的「Pro」，在職場和職業的世界裡，是否也有具備可以換取金錢技術的「Pro」呢？無法換取金錢的專業性，只能停留在興趣領域。當在職場內我的名字成為品牌時，人們會選擇「我」這個品牌嗎？6E的最後一項「交換」最終是價值的交換，是上班族自我品牌化的核心要素。

若想撰寫6E履歷，有個推薦的社群網路平臺，就是Linkedin（領英）。為了製
作Linked in Profile，必須用一句話來表達自己的專業性，並附上經歷和接受過的訓練，不僅如此，為了將專業性品牌化，可以再加入補充訊息豐富你的履歷，最後再放上曾一起同事過的人們寫的推薦文。現在就利用6E履歷的概念填寫一份Linked in Profile吧，最重要的是要踏出第一步。

我們都擔心有一天我的名片會消失，因為只依附公司和負責的職務，那何不從現在開始製作自己的6E履歷？6E履歷是以專業性為中心，可以成為檢視自我、思考該如何準備的優秀工具，先建立一個能代表我的專業性、專業領域，投入時間、金錢和努力。幾年過後，當人們提到那個領域時自然會想起我，因為最厲害的名片不是高階的職位，而是可以換取金錢的專業性，還在職場的你，現在就開始培養專業性吧！

《離職說明書》書摘（圖／采實文化提供）

★書摘圖、文經采實文化授權，摘自《離職說明書：擺脫萬年社畜心態，培養「專業工作者」的十項核心力，隨時離職都不怕！》

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