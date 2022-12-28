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中字輩碩士妹待業4個月頻遭打槍！過來人一看秒懂：老闆還說先不要

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲這名女子待業4個月左右，投遞的履歷遲遲沒有下文，讓她感到焦急，不曉得是不是求職方向錯誤。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

找工作對於許多人來說十分困難。一名女子大學期間主修文科，後來考上中字輩的研究所碩士，豈料今年9月畢業後，待業了將近4個月，期間勤投履歷卻都沒下文，讓她感到相當緊張，不曉得是不是投履歷的方向錯誤。貼文曝光後，也有過來人感嘆，比起文組學士，文組碩士的工作更難找，甚至還有老闆開口喊「碩士的先不要」。

這名女子在Dcard上求助，她從國立大學畢業後，考取了某中字輩研究所碩士，主修科目都是文科，目前的工作經驗都是服務業打工，正式的經驗為0。

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女子今年9月畢業後，開始勤投履歷，主要的目標為辦公室工作，包含編輯、採購、行政人員、業務助理及人資等，不過待業將近4個月，投了至少10多間公司，卻只有3間給出面試邀約，且都沒有下文，讓她十分驚慌，「想請教大家，是我投遞的方向有錯嗎？還是年底辦公室的職缺開放就少？」

▼女子上網應徵了10多間公司的職缺，卻只收到3個面試邀約，且都沒有下文。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼辦公,工作 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，立即有不少過來人回應，「為什麼念到碩士會想做學士的工作啊？我想法跟b3一樣，因為你念到碩，有些公司可能會覺得你做一下可能就不做了，我老闆之前叫我找人，也跟我說碩士的先不要」、「試試看金融業、航運業，目前這兩個產業的薪資都很可觀，非本科的都能試試看、適合跨域」、「投業務呀，一定有面試的，不然就只能繼續待業。」

此外，還有網友幫忙分析，若是想找基層工作，文組碩士可能會比學士還難找，理由是公司會有考量，既然已唸到碩士了，為何想做行政助理、以及若薪資開得不好，會不會做沒多久就離職。該名網友建議，可以應徵難度高一點的工作，也少放一點服務業的經歷，許多大公司應徵新鮮人時只看學歷，只要校名正確都願意給機會。

 

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