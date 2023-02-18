冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

▲未來一周有兩波冷空氣南下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天周日(2/19)下午東北季風增強，加上大陸冷氣團冷空氣進逼，下周二(2/21)晚間到下周三(2/22)清晨最冷，北台灣低溫下探12度，下周三起回溫2天後，下周五(2/24)又有另一波冷空氣南下，迎風面有雨，且將影響到228連假前半段至下周日(2/26)，不過連假後期2/27、2/28降雨趨緩且將回溫，天氣適合出遊。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周有兩波東北季風，第一波明天周日(2/19)下午開始，東北季風將增強，下周一(2/20)到下周三清晨(2/22)，受東北季風影響，北台灣天氣比較涼，冷空氣強度接近大陸冷氣團，下周二晚上到下周三清晨(2/21~2/22)最冷，北台灣低溫12到14度，中部低溫大概13到14度，其他地區包括南部和花東約15到16度。

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▲未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

下周一到下周二(2/20~2/21)北台灣高溫約16度到18度，整天都有涼意；另受東北季風影響，下周一(2/20)迎風面地區，北部及東半部有局部短暫雨，受南方水氣北抬影響，恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。

陳伊秀指出，下周三(2/22)東北季風減弱，且將維持到下周四(2/23)，下周五(2/24)東北季風再增強，冷空氣在大陸冷氣團邊緣，該波冷空氣預計影響到下周日(2/26)，228連假前半段北台灣溫度比較涼，北部、東半部有局部短暫雨；228連假最後2天包括2/27、2/28降雨較緩，後期雨量還要觀察，該2天氣溫也將回溫。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

由於菲律賓海面有熱帶擾動發展，是否生成今年首颱「珊瑚」？陳伊秀分析指出，根據今下午2時的觀測，該熱帶擾動位於北緯8到9度以下，台灣在北緯23度，未來一周發展，預測明天(2/19)到下周一(2/20)會來到呂宋島，靠近北緯15到16度，並沿著菲律賓陸地走，可能遭地形破壞，加上北邊剛好有東北季風影響，冷空氣下來，結構沒有發展空間，預測發展成颱風機率不高，即使有成颱也會很快弱掉，發展空間有限，由於不確定仍高，仍待觀察。