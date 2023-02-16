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莊人祥訪南投籲民眾至少打1劑　228連假首日13鄉鎮市接種站催打

▲準疾管署長莊人祥（左2）拜會南投縣政府。（圖／南投縣政府提供）

▲準疾管署長莊人祥（左2）拜會南投縣政府。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥即將接任衛福部疾病管制署署長，他今表示雖然邊境陸續開放，2月20日起口罩也有條件鬆綁、管制愈來愈鬆，但仍呼籲民眾加強施打新冠疫苗，最好每人至少打一劑、提升保護力；南投縣衛生局回應，228連假首日（2月25日）將於13鄉鎮市和5家醫院開設假日接種站，提供5歲以上民眾接種追加劑。

莊人祥今率疾管署中區管制中心主任吳智文等人到南投縣府拜會，副縣長王瑞德、衛生局長陳南松、民政處長吳燕玲、社會及勞動處長林志忠等人與會；莊人祥肯定南投縣防疫團隊的付出及努力，雙方也討論提升COVID-19疫苗接種策略，並交流防疫經驗。

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▲南投縣衛生局將於2月25日（六）228連假第一天，於13鄉鎮市衛生所及5家醫院開設新冠疫苗假日接種站。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局將於2月25日（六）228連假第一天，於13鄉鎮市衛生所及5家醫院開設新冠疫苗假日接種站。（圖／南投縣政府提供）

莊人祥說，國內外的研究都顯示打疫苗可提升保護力，避免重症及死亡發生，中央流行疫情指揮中心最近也會推出政策，希望今年3至4月間，每人最少要打1劑疫苗，包括基礎劑和追加劑，確診3個月者也要打，他透露自己已打5劑。

王瑞德指出，全縣65歲以上長者尚有1萬2922人（約13.3%）未曾接種疫苗，而接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，呼籲尚未接種COVID-19疫苗之幼兒及長者，可儘速至全縣83家合約院所接種疫苗，相關訊息可先到衛生局網站了解，也可查詢合約院所聯繫資訊（https://reurl.cc/RX723e）。

衛生局長陳南松也說，2月25日（六）連假第一天，將於13鄉鎮市衛生所及5家醫院開設假日接種站，提供「5歲以上」民眾接種追加劑；雖疫情趨緩，但仍提醒民眾落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，到醫院、長照機構及搭乘公共交通工具，須按規定全程佩戴口罩，建議年長者或免疫低下者外出時於通風不良之場合仍須戴口罩，共同維護社區民眾健康安全。

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