提升企業自主防災能力　南消一大隊結合榮剛材料辦演練

▲台南市消防局第一大隊，18日下午2至4時與榮剛材料科技辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，以提升企業自主應變與消防單位救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

榮剛材料科技股份有限公司，為台灣唯一具備從煉鋼、鍛造、輥軋、熱處理到精整等完整生產製程的專業特殊合金製造廠，台南市消防局第一大隊，18日下午2至4時與榮剛材料科技辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，以提升企業自主應變與消防單位救災效能。

這次演練內容模擬因為六甲斷層錯動發生芮氏規模5的地震導致廠區防鏽劑鐵桶倒塌，大量溶劑洩漏燃燒起火、大台南天然氣加壓站的管線破裂天然氣持續洩漏起火燃燒及倉庫中數座木箱倒塌，作業員工被壓在木箱底下，無法脫困。企業立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報避難、避難引導、安全防護及救護班運作，待消防局救災人車抵達現場後，成立火場指揮站。指揮佈線滅火攻擊、消防人員安全管制、緊急救護、周界防護、水源佔據、人命救助及出動消防無人機，從空中即時掌控災情變化等搶救作為。

第一大隊大隊長陳博文表示，藉由本次的聯合演練，強化場所人員危機處理的應變能力，期讓場所人員熟悉各編組任務與相關處置方式，最終加強場所人員熟練災害應變能力，降低災害發生時生命財產損失。

消防局局長李明峯表示，藉此演練培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，消防局為幫助企業防災、減災，積極輔導推動企業自主防災工作，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，讓企業能永續經營。