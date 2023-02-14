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消防搶救演練好逼真　自添消防水庫車好給力！

▲威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，並與消防局第二大隊共同進行搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，並與消防局第二大隊共同進行搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「自己財產自己護，即時消災才是福」，隨著工安防災意識抬頭，許多企業家對於職場防火防災安全越趨重視，威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，並與消防局第二大隊共同進行搶救演練，藉此宣示「消防時時在，安全傳萬代」創造安全職場的決心。

▲威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，並與消防局第二大隊共同進行搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第二大隊轄內工豐企業股份有限公司，率先號召企業員工加入義消，學習消防專業知識，提升場所自身防護能力來應變突發火災狀況，而威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，強化自身防災能力。

▲威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，並與消防局第二大隊共同進行搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了創造安全的職場環境，消防局第二大隊共計出動消防人員30名、各式消防車輛11台，而威致鋼鐵也因應演習出動廠內自行購置之消防水庫車一同投入演習。

這次演練重點為模擬製氧廠發生火災，廠方也立即啟動自衛消防編組控制災害範圍並進行人員疏散，由專責人員操作水庫車進行初期火勢壓制，同時通報消防單位前來搶救，並依據消防法第21-1條內容規定提供各項救災資訊偕同消防人員救災，著實地加強公、私部門之組合防救災能力。

▲威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，並與消防局第二大隊共同進行搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，員工就是老闆最大的財產，員工的安全更不容忽視。近期持續推動企業家來重視職場消防安全環境，針對自己的場所特性，自主加強防災能量，舉凡招募企業義消、添購消防搶救設備…等都是很棒的對策。在此也肯定威致鋼鐵工業股份有限公司自購消防車及消防衣，足以證實廠方對自身消安相當注重。

▲威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，並與消防局第二大隊共同進行搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊長王騰毅提到，災害程度的大或小，往往取決在初期應變，初期應變愈快愈正確，災害程度就會降低，在火災發生初期場所如能正確的有效應變就能將災害降到最低，也籍此次演練盼引起各場所能重視自衛消防編組演練並積極號召員工投入企業防災。

▲威致鋼鐵公司亦因應防災需求自行添購消防水庫車，並與消防局第二大隊共同進行搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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