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南消灣裡分隊結合垃圾車　隨車深入大街小巷防火宣導

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，16日下午與清潔隊合作辦理「垃圾車結合消防隊隨車防災宣導」，（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，16日下午與清潔隊合作辦理「垃圾車結合消防隊隨車防災宣導」，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升台南市民防火意識，增進防火防災觀念，消防局第七大隊灣裡分隊16日下午與清潔隊合作辦理「垃圾車結合消防隊隨車防災宣導」，消防隊員於垃圾車定點清運時, 隨車進行防火防災宣導、播放宣導口號，讓民眾利用丟垃圾的短暫時間，吸收各種防災知識，以保障居家場所消防安全，落實防火宣導於生活中。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，16日下午與清潔隊合作辦理「垃圾車結合消防隊隨車防災宣導」，（圖／記者林悅翻攝，下同）

灣裡分隊人員跟隨垃圾車挨家挨戶行駛、甚至藉由垃圾車定點停留清運，更能深入轄內巷弄與在地民眾接觸，過程中除了讓市民能了解正確用火用電安全、住宅用火災警報器觀念外，更配合近日的氣候驟降提醒民眾使用燃氣熱水器記得保持室內通風，避免一氧化碳中毒，讓民眾在丟垃圾的時間中，快速吸收消防知識，就是所謂的一兼二顧，非常充實且有意義，且利用機會深入民眾生活。另也針對義消招募加強宣傳，期許符合條件之民眾一起加入打火行列共同守護我們的家園。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生的風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由辦理本次宣導活動，能吸引更多的民眾一同參與，藉由防火防災觀念四處扎根，創造更有防災韌性的都市。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，16日下午與清潔隊合作辦理「垃圾車結合消防隊隨車防災宣導」，（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯也呼籲市民朋友，住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居，請多加利用。

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